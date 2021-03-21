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Hamsinin kilosu 20 liradan tezgahlarda!

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 13:42 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 13:42

Trabzon'da uzun bir sürenin ardından tezgahları süsleyen taze hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.


Doğu Karadeniz'de yetersiz avlanma nedeniyle bir süredir tezgahlarda  yer almayan taze hamsi, bugünlerde Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı  tezgahlarını yeniden süsledi.
 
Balık satış pazarında yerli ve taze hamsinin kilogramı 20-30, mezgitin  20, istavritin 20-25, çupranın 40, somonun 25-30, uskumrunun 30, levreğin ise 50  liradan satışa sunuluyor.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan sokağa  çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün geçiren balıkçı esnafı, sadece yakın  çevrede oturan vatandaşlara satış yapabiliyor.
 
  
Balıkçılardan Turgay Memiş, vatandaşlara taze hamsiyi kaçırmamaları  tavsiyesinde bulunarak, şunları söyledi:
 
 "Uzun bir aradan sonra ilk defa Trabzon'a yerli hamsi geldi. Fiyatları  da 20 lira civarında satılıyor ama çok güzel hamsi. İnşallah bundan sonra da  Karadeniz halkı hamsi hasretini giderir, hamsi çıkar. Kısıtlamadan dolayı  insanlar yok ama biz de mecburen işimizin başındayız. Karadeniz halkına balık  sunmak istiyoruz. İnşallah önümüz açılır."
 
  
 

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