Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü

Kış mevsiminde balıkseverlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsi, havaların soğumasıyla birlikte denizlerde bolluk yaşanıyor. Yaşanan bolluk ise balık tezgahlarına yansıdı. Ayrıca kasım ayının gelmesi, havaların soğuması da hamsinin lezzetini artırınca hamsi fiyatları düşmeye başladı. Palamut denizlerden çekilmesi de balıkçıların ağlarını palamut yerine hamsi almaya başladı.

Denizde palamutların çekilmesi ile balıkçıların ağlarına yok denecek kadar az takılan palamut fiyatları ise sezon başında iyice düşmesine karşın bugünlerde yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftalarda Düzce’de 50 TL’den satılan hamsi, bu hafta balıkçıların denizden bol çıkartması nedeniyle 25 TL’ye düştü. Hamsinin tezgahta fiyatını gören balıkseverler ise tezgahlara akın etti.