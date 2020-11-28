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Hamsinin fiyatı 5 liraya düştü

Hamsinin fiyatı 5 liraya düştü Karadeniz'de deniz suyunun soğumasıyla hamsinin lezzeti daha da arttı. Yaşanan bolluğun ardından kilosu 5 liraya kadar gerileyen hamsiye vatandaşlar ilgi gösteriyor.
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