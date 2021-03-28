28 Mart 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.382 -0.88 EURO 9,5320 1.89
USD 8,0970 1.99 ALTIN 450,550 2.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hamside av yasağı! Yüzde 48 arttı

28 Mart 2021 Pazar - 11:10 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 11:10

Türkiye'den yılın iki ayında 18 ülkeye 1 milyon 772 bin 458 dolarlık hamsi ihracatı yapıldı.


Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak ve şubat aylarında 362 ton hamsi ihraç edildi. Bu  ihracattan 1 milyon 772 bin 458 dolar gelir sağlandı.
 
Geçen yılın aynı döneminde 540 ton hamsi ihracatı karşılığında 1  milyon 633 bin 782 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece ülkeden bu sene ocak-şubat  aylarında yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında  yüzde 33 azalırken, değer bazında yüzde 8,5 artış gösterdi.
 
 "Belçika'ya hamsi ihracatı yüzde 48 arttı"
 
Belçika, Fransa ve Almanya, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.
 
Türkiye'den yılın ilk iki ayında Belçika'ya 600 bin 65 dolar  karşılığında 88 ton hamsi ihraç edildi.
 
Geçen yılın aynı döneminde Belçika'ya 65 ton hamsi ihraç edilerek 404  bin 921 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece bu ülkeye yapılan ihracat miktarda yüzde  35,4, değerde de yüzde 48,2 arttı.
 
 Belçika'yı 525 bin 72 dolarla Fransa, 201 bin 999 dolarla Almanya  takip etti.
 
Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde hamsi ihracatı yapılmayan  Birleşik Krallık, Avusturya, Avustralya ve Azerbaycan-Nahçıvan'a bu yıl dış satım  yapıldı.
 
 "Av yasakları ihracata olumlu yansıdı"
 
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA  muhabirine, hamsi ihracatının artış trendini bu dönemde sürdürdüğünü söyledi.
 
Hamsinin su ürünlerinde önemli bir ihraç ürünü olduğunu belirten  Gürdoğan, bu yıl küçük kalması nedeniyle hamsiye getirilen avlanma yasağının  sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandığını vurguladı.
 
Tarım ve Orman Bakanlığının doğru ve yerinde bir karar alarak, 9  santimetre altındaki hamsi için dönem dönem av yasağı getirdiğini anımsatan  Gürdoğan, şunları kaydetti:
 
"Hamsinin sonraki aşamalarda büyük boya ulaşması, büyük boy hamsinin  tüketime sunulmasını sağlamış ve bu durum ihracata olumlu yansımıştır. Önümüzdeki  sezonda da boy büyüklüğü şartının en az 10 santimetreye çıkarılarak gerekirse bir  sezon av yasağı uygulanması ile hamsinin çok daha gelişmesi sağlanacaktır.  Böylelikle Karadeniz ile özdeşleşen balık türü olan hamsi, önemli bir ihraç ürünü  olarak ülkemize sürdürülebilir döviz kazandırmaya devam edecektir."
 
Gürdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı piyasalarda sıkıntı  yaşandığına işaret ederek, buna rağmen hamsi ihracatının miktar olarak  azaldığını, değer olarak ise arttığını sözlerine ekledi.
 
  
 

ETİKETLER

hamsi av yasağı hamsi fiyat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.