09 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.192 0.00 EURO 9,9830 -1.42
USD 8,3780 -1.66 ALTIN 529,420 -1.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hamsi ve çaça için soğuk su bekleniyor

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 8:12 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 8:13

Karadeniz’de balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle hamsi ve çaça avlamayı umut ediyor.


Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA’ya yaptığı açıklamada, geçen yıl deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle hamsinin göçünü erken tamamladığını hatırlattı.
 
Su sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden  Malkoç, “Palamut bitti artık. Deniz suyu sıcaklığı yağmurlarla 1 - 2 derece  soğuyacak. Şimdi 20 derecenin üzerinde, 16 derecenin altında olması lazım” dedi. Malkoç, Marmara’da hamsi avının başladığını, Karadeniz’de ise balıkçıların deniz suyu sıcaklığının düşmesini beklediğini dile getirerek, “Palamut olduğu zaman hamsi 10-15 Kasım’dan sonra başlar” dedi.
 

ETİKETLER

karadeniz balıkçı deniz suyu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.