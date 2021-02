Hamsi kavgası çıktı! İzmirli balıkçılar; Karadeniz'de iki bizde 12 ay var...

Hamsi az olması nedeniyle bu yıl sıkça haberlere konu oldu. Önlem olarak getirilen yasak ise bu geceden itibaren kalkacak.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, hamsinin Karadeniz'e özgü bir balık olmadığını söyledi. Hamsinin mevsiminin Ege'de daha uzun olduğunu döyleyen Çakan, şunları kaydetti:

"TÜM TEDARİK İZMİR'DEN"

Hem pandemi hem de Karadeniz'deki av yasakları nedeniyle Ege hamsisine yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Çakan, tüm balıkçıların tedariği İzmir'den sağladığına da dikkat çekti. Çakan, "Hem pandemi hem de yasaklar nedeniyle balığa inanılmaz talep var. Sadece bu yıl değil her yıl Türkiye'nin yükünü Ege Denizi çekiyor. Ege'de çıkan ürünlerin hepsi Türki'yenin her tarafına dağılıyor. Balıkçılar tedariği İzmir'den yapıyor. Hamsi. Danimarka Fransa ve Almanya 'ya da gidiyor. Talepleri karşılayamıyoruz. Şu an Danimarka'ya sipariş var. Firma olarak her yıl 200 ton civarında hamsi ihraç ediyoruz" diye konuştu.