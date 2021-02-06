Hamsi kavgası çıktı! İzmirli balıkçılar; Karadeniz'de iki bizde 12 ay var...

Karadenizle özdeşleşen hamsiyle ilgili İzmirli balıkçılardan polemik yaratacak bir açıklama geldi. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Toplumda yanlış bir algı var. Hamsi Karadeniz'e özgü bir balık değil. Karadeniz'de 2 ay hamsi oluyor. Ege'de ise 12 ay var" dedi.

Hamsi az olması nedeniyle bu yıl sıkça haberlere konu oldu. Önlem olarak getirilen yasak ise bu geceden itibaren kalkacak.

Gözler Karadeniz 'den çıkacak hamsilere çevrilmişken İzmir li balıkçılardan bir çıkış geldi.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, hamsinin Karadeniz'e özgü bir balık olmadığını söyledi. Hamsinin mevsiminin Ege'de daha uzun olduğunu döyleyen Çakan, şunları kaydetti:

"Toplumda yanlış bir algı var. Hamsi yalnız Karadeniz'e özgü bir balık değil. Hamsi Ege'de 12 ay bulunabilecek bir deniz mahsulü. 15 Nisan'da Türkiye'de av yasağı başladığında, hamsiyi Ege Denizi'nde kıyısı olan Yunanistan 'dan ithal ediyoruz. Yani Ege Denizi'nde her zaman bulabileceğiniz bir üründür hamsi. Yalnız Karadeniz'e özgü değildir. Karadeniz'de 2 ay hamsi oluyor. Ege'de ise 12 ay var."

"TÜM TEDARİK İZMİR'DEN"

Hem pandemi hem de Karadeniz'deki av yasakları nedeniyle Ege hamsisine yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Çakan, tüm balıkçıların tedariği İzmir'den sağladığına da dikkat çekti. Çakan, "Hem pandemi hem de yasaklar nedeniyle balığa inanılmaz talep var. Sadece bu yıl değil her yıl Türkiye'nin yükünü Ege Denizi çekiyor. Ege'de çıkan ürünlerin hepsi Türki'yenin her tarafına dağılıyor. Balıkçılar tedariği İzmir'den yapıyor. Hamsi. Danimarka Fransa ve Almanya 'ya da gidiyor. Talepleri karşılayamıyoruz. Şu an Danimarka'ya sipariş var. Firma olarak her yıl 200 ton civarında hamsi ihraç ediyoruz" diye konuştu.

EGE'DE TUZLU, KARADENİZ'DE YAĞLI

Başkan Çakan Ege ile Karadeniz hamsisi arasındaki farkları ise şöyle anlattı: Karadeniz'de tuz oranı biraz daha düşük ve suyu daha tatlı. Bu nedenle Ege'deki balıklar daha tuzludur. Karadeniz balığı daha yağlıdır. Başka hiçbir fark yok. İkisi de çok lezzetlidir.

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