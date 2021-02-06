Hamsi kavgası çıktı! İzmirli balıkçılar; Karadeniz'de iki bizde 12 ay var...

Hamsi az olması nedeniyle bu yıl sıkça haberlere konu oldu. Önlem olarak getirilen yasak ise bu geceden itibaren kalkacak.
İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, hamsinin Karadeniz'e özgü bir balık olmadığını söyledi. Hamsinin mevsiminin Ege'de daha uzun olduğunu döyleyen Çakan, şunları kaydetti:
"Toplumda yanlış bir algı var. Hamsi yalnız Karadeniz'e özgü bir balık değil. Hamsi Ege'de 12 ay bulunabilecek bir deniz mahsulü. 15 Nisan'da Türkiye'de av yasağı başladığında, hamsiyi Ege Denizi'nde kıyısı olan Yunanistan'dan ithal ediyoruz. Yani Ege Denizi'nde her zaman bulabileceğiniz bir üründür hamsi. Yalnız Karadeniz'e özgü değildir. Karadeniz'de 2 ay hamsi oluyor. Ege'de ise 12 ay var."
"TÜM TEDARİK İZMİR'DEN"
Hem pandemi hem de Karadeniz'deki av yasakları nedeniyle Ege hamsisine yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Çakan, tüm balıkçıların tedariği İzmir'den sağladığına da dikkat çekti. Çakan, "Hem pandemi hem de yasaklar nedeniyle balığa inanılmaz talep var. Sadece bu yıl değil her yıl Türkiye'nin yükünü Ege Denizi çekiyor. Ege'de çıkan ürünlerin hepsi Türki'yenin her tarafına dağılıyor. Balıkçılar tedariği İzmir'den yapıyor. Hamsi. Danimarka, Fransa ve Almanya'ya da gidiyor. Talepleri karşılayamıyoruz. Şu an Danimarka'ya sipariş var. Firma olarak her yıl 200 ton civarında hamsi ihraç ediyoruz" diye konuştu.
EGE'DE TUZLU, KARADENİZ'DE YAĞLI
Başkan Çakan Ege ile Karadeniz hamsisi arasındaki farkları ise şöyle anlattı: Karadeniz'de tuz oranı biraz daha düşük ve suyu daha tatlı. Bu nedenle Ege'deki balıklar daha tuzludur. Karadeniz balığı daha yağlıdır. Başka hiçbir fark yok. İkisi de çok lezzetlidir.
TEZGAHLARDA KİLOSU 20 LİRA
Balıkçı Kazım Çelik de Ege hamsisine ilginin daha fazla olduğunu vurgulayıp, "Bizim hamsimiz Çeşme'den geliyor. Biraz yağsız ama lezzetli. Vatandaşların ilgisi fazla. Karadeniz'deki av yasağı hala devam ediyor. Hamsinin kilosu 15-20 lira arasında değişiyor. İstanbul'da 40 lira. Karadeniz'de sular daha soğuk. Ege hamsisi daha yağsız ama çok lezzetli" dedi.n girebilirsiniz.