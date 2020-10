Hamsi fiyatı düşmeye devam ediyor

Tezgahlarda yaşanan balık çeşitliliğinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Denizlerde bu sene bolluk olduğu için tezgahlarımızda şu an her çeşit balık var. Şu anda 30'dan fazla çeşit satıyoruz. Fiyatlar da düşmeye başladı 5 gün önce hamsiyi 40 lira ile 50 lira arasında satıyorduk şu anda 20 lira ile 25 lira arasında satıyoruz. Çinekop 70 liraydı şu anda 50 liraya kadar düştü. Palamudun fiyatı biraz yükseldi ama her geçen gün balık bollaştıkça fiyatlar biraz daha aşağı düşecek. Palamut arttığı zaman hamsi sayısı düşer çünkü palamudun yemi hamsidir. Şu anda buraya daha Karadeniz hamsisi gelmedi. İstanbul Boğazı'ndan gelen hamsileri satıyoruz. Şu anda hamsi vatandaşların bir numaralı tercihi. Hamsinin yanında istavrit, mezgit, çinekop ve tekir halkın alabileceği fiyatlara düştü. İlerleyen süreçlerde de balık fiyatları bu şekilde düşük fiyatlarla gider yeni yılın ilk günlerinde ise fiyatlarına artmasını bekliyoruz" dedi.