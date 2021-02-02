02 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.510 1.16 EURO 8,6540 -0.19
USD 7,1840 -0.03 ALTIN 426,340 -0.85
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hamsi avcılığının serbest olduğu alan genişletildi

AA |  02 Şubat 2021 Salı - 16:34 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 16:34

Hamsilerin boy uzunluklarının avlanabilir limitler ölçüsünde ve et verimlerinin normal olduğu tespit edildiğinden, İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan avcılığa açıldı.


Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve  Kocaeli sınırları içerisinde kalan alanda avcılığa izin verildi.  Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri  Genel Müdürlüğünce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi  avcılığı yasağı son olarak 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Yapılan  gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları tarafından yürütülen izleme  çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazı'nın tamamı ve İstanbul'un Sarıyer  ilçesinin Kumköy Aslan Burnu'nun doğusundan Gürcistan sınırına kadar olan alanda  hamsi avcılığına 28 Ocak–7 Şubat 2021 tarihlerinde  kısıtlama getirilmişti.
 
  Ancak bu kısıtlama süreleri içerisinde yapılan yeni  değerlendirmelerde, İstanbul ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan karasularında,  avlanılan hamsilerin boy uzunluklarının avlanabilir limitler ölçüsünde ve et  verimlerinin normal olduğu, diğer illerde yapılan avcılıklarda ise hamsilerin boy  uzunluklarının avlanılabilir limitin altında kaldığı ve halen et verimlerinin de  düşük olduğu tespit edildi. Bu tespitler neticesinde, İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları  içerisinde kalan alan, 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına  açıldı.
 
 Bakanlıkça, denizlerde av sırasında, avlanılan su ürünlerinin karaya  çıkarıldıkları noktalarda, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli  denetimlerin her zaman olduğu gibi bundan sonra da titizlikle yürütüleceği, yasal  boy limitinin altındaki balıkların avlanılmasına ve satışına kesinlikle müsaade  edilmeyeceği belirtildi.
 

ETİKETLER

Hamsi av balık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.