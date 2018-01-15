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Hamsi 10 TL'ye kadar düştü

İHA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 10:40 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 10:40

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde havaların soğuması ile birlikte balık fiyatları düşüşe geçti. Fiyatlar büyük oranda düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet gösteriyor.


Havaların soğumasıyla birlikte balık çeşitlerinin pazarlara gelmeye başladığını belirten balık satıcısı Bekir Üstünel, “Önümüzdeki günlerde balık çeşitliliği daha da artacak. Fiyatların dahada düşmesini bekliyoruz. Bir ara 20 liraya kadar çıkan hamsi balığının fiyatı şuan 10 liraya düştü.  Akdeniz bölgesinden yoğun şekilde balık gelmeye başladı. Diğer balık çeşitleri sardalye, istavrit, alabalık 10 TL’den satışa sunduk. Denzilerimizdeki hava soğudukça balık çeşitliliği artar ve soğuk sulara kaçan balıklar geri gelir” diye konuştu”

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