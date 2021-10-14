Hamit Kocabey kimdir? HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey hakkında merak edilenler…

Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Hamit Kocabey'in istifa ettiği bildirildi. 2017'de TBMM tarafından HSK üyeliğine seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde ikinci kez bu göreve seçilmişti. Peki, Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey hakkında merak edilenler…

4 yıldan bu yana Hsk üyeliği görevini yürüten Kocabey, görevinden istifa etti. Hamit Kocabey'in istifası üzerine vatandaşlar Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Hamit Kocabey kimdir?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 6 Mayıs 1961'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Yüksek Lisans ve Doktorasına yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa ederek, Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığı başladı. Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu, Türk Enerji Sendikası, Türk Diyanet Vakıf Sendikası danışmanlığı ve avukatlığını yapmaktadır.

Ayrıca bir çok kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yapmaktadır.

2006 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Genel Başkanı Dr. Devlet BAHÇELİ Bey'in avukatlığı yaptı.

2006-2009 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği,

2009-2012 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yaptı.

Partimizin 4 Kasım 2012 tarihinde yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

İngilizce bilen Kocabey, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hamit Kocabey 2017 yılında TBMM'de yapılan HSK seçimlerinde MHP tarafından gösterilen isimlerden biriydi. MHP MYK üyesi ve Devlet Bahçeli’nin avukatı olan Hamit Kocabey de 337 oy alarak HSK üyeliğine seçilmişti.. Hamit Kocabey’in Devlet Bahçeli’nin isteği ve bilgisi doğrultusunda başvuruda bulunmuştu.