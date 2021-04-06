Hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Hamiline yazılı pay senetlerinin ve bunlara sahip olanların bilgilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "hamiline yazılı pay senetleri"ne ilişkin yeni düzenlemenin önemine dikkati çekerek, "Bu senetlerin ve bu senetlere sahip olanların Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenlemeyle hamiline yazılı pay senedine ilişkin işlemler kayıt altına alınarak, daha şeffaf ve güvenli şekilde sürdürülecek" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaretin daha güvenli yapılabilmesi amacıyla hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, 1 Nisan 2021 itibarıyla bu senetlerin ve sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesinin zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin bildirim ve kayıt işlemini içeren tebliğin bugün Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı.

Bu süreçlerin yürütülmesi amacıyla MKK tarafından Hamiline Yazılı Pay Kayıt Sistemi'nin de uygulamaya alındığı bilgisini veren Pekcan, bildirimlerin bu sistemle elektronik ortamda kolaylıkla yapılabileceğini kaydetti. Pekcan, "Ticaretin daha güvenli yapılabilmesi amacıyla hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik. 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla bu senetlerin ve bu senetlere sahip olanların MKK'ye bildirilmesi zorunlu hale getirildi." ifadelerini kullandı.

1 Nisan'dan önce bastırılmış hamiline yazılı pay senetlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin olarak da 31 Aralık 2021'e kadar geçiş süreci tanıdıklarına dikkati çeken Pekcan, mevcut senet sahiplerinin yıl sonuna kadar ortağı oldukları şirkete başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Pekcan, artık hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurul toplantılarına MKK’de kayıtlı olmak kaydıyla katılım sağlayabileceğini belirterek, "Bu yeni düzenlemeyle hamiline yazılı pay senedine ilişkin işlemler kayıt altına alınarak daha şeffaf ve güvenli şekilde sürdürülecek. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.