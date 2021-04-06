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Hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı!

06 Nisan 2021 Salı - 16:30 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 16:39

Hamiline yazılı pay senetlerinin ve bunlara sahip olanların bilgilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "hamiline yazılı pay senetleri"ne ilişkin yeni düzenlemenin önemine dikkati çekerek, "Bu senetlerin ve bu senetlere sahip olanların Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenlemeyle hamiline yazılı pay senedine ilişkin işlemler kayıt altına alınarak, daha şeffaf ve güvenli şekilde sürdürülecek" ifadelerini kullandı.


Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaretin daha güvenli  yapılabilmesi amacıyla hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin yeni bir  düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, 1 Nisan 2021 itibarıyla bu  senetlerin ve sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesinin zorunlu  hale getirildiğini belirtti.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, hamiline yazılı  pay senetlerine ilişkin bildirim ve kayıt işlemini içeren tebliğin bugün Resmi  Gazete’de yayımlandığını hatırlattı.

Bu süreçlerin yürütülmesi amacıyla MKK tarafından Hamiline Yazılı Pay  Kayıt Sistemi'nin de uygulamaya alındığı bilgisini veren Pekcan, bildirimlerin bu  sistemle elektronik ortamda kolaylıkla yapılabileceğini kaydetti. Pekcan,  "Ticaretin daha güvenli yapılabilmesi amacıyla hamiline yazılı pay senetlerine  ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik. 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla bu senetlerin  ve bu senetlere sahip olanların MKK'ye bildirilmesi zorunlu hale getirildi."  ifadelerini kullandı.

1 Nisan'dan önce bastırılmış hamiline yazılı pay senetlerinin kayıt  altına alınmasına ilişkin olarak da 31 Aralık 2021'e kadar geçiş süreci  tanıdıklarına dikkati çeken Pekcan, mevcut senet sahiplerinin yıl sonuna kadar  ortağı oldukları şirkete başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Pekcan, artık hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurul  toplantılarına MKK’de kayıtlı olmak kaydıyla katılım sağlayabileceğini  belirterek, "Bu yeni düzenlemeyle hamiline yazılı pay senedine ilişkin işlemler  kayıt altına alınarak daha şeffaf ve güvenli şekilde sürdürülecek. Hayırlı  olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hamiline yazılı pay senetleri
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