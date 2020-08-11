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Hamileyken esrar kullanan annelerin bebeklerinin otizme yakalanma ihtimali daha yüksek

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 13:20 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 13:20

Kanada’da yapılan bir araştırma, hamileyken esrar kullanan annelerin çocuklarının otizme yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.


Başkent Ottawa’daki Ottawa Hastanesi ve bağlı kurumlarından bir grup  araştırmacının, Nisan 2007 ile Mart 2012 arasında 500 binden fazla doğumun  kayıtlarını inceleyerek gerçekleştirdikleri bilimsel çalışma, Nature Medicine  isimli tıp dergisinin son sayısında yayımlandı. 
 
Kanada’da bu alanda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma olduğu  belirtilen araştırmaya göre, 500 bin annenin yüzde 0,6'sı hamilelik sırasında  esrar kullandığını bildirdi. 
 
Araştırmacılar, kayıtlarını inceledikleri çocukların yüzde 1,4'üne  otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulduğu, bu sayının hamileliği sırasında esrar  kullandığını bildiren annelerin çocuklarında yüzde 2,2'ye yükseldiği bulgusuna  ulaştı.
 
Çalışmayı gerçekleştiren grup adına açıklama yapan Dr. Mark Walker,  çalışmanın, hamilelik sırasında esrar kullanımının otizme neden olduğunu  ispatlamadığına dikkati çekerek, "Çalışma, sadece iki faktör arasında bir ilişki  olduğunu ispatlıyor. Esrarın hamile kadınları ve bebeklerini nasıl etkilediği  hakkında çok az şey biliyoruz. Anne-babalar, olası riskler konusunda  bilgilendirilmeli. Bu gibi çalışmaların insanlara yardımcı olabileceğini  umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
 
Kanada’da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen üç ayrı bilimsel  araştırmadan birinde, hamileyken esrar tüketen kadınların bebeklerini erken  doğurma riskinin daha yüksek olduğu saptanırken, diğer iki çalışmada da,  hamilelik sırasında esrar kullanımı ile düşük doğum arasındaki ilişki ortaya  çıkarılmıştı. 
 
Kanada Sağlık Bakanlığı, ülkede satışı serbest olan esrar paketlerinin  üzerinde, "hamilelikte esrar kullanımı için güvenli miktar olmadığı" uyarısının  bulunmasını şart koşarken, esrar kullanımının çocuğun beyin gelişimini ve  zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebileceği ikazında bulunuyor. 
 

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