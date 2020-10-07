Bebek bekleyen çiftler genellikle hamilelik sırasında ilişkinin güvenli olup olmadığını merak ederler. Pek çok çift hamilelikte ilişki düşükle sonuçlanır mı? Doğmamış bebeğe zarar verir mi? Kaçınılması gereken ilişki pozisyonları var mı? gibi soruları sıklıkla araştırılar. Hamilelik döneminde cinsel ilişki bazı gebeler için sakıncalı bazı gebeler için de hiçbir risk oluşturmaz. Peki, Hamilelikte cinsellik olur mu? Hamilelik döneminde cinsellik faydalı mı? Hamilelik döneminde cinselliğin faydaları ve gebelik döneminde cinsellik ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Cinsel ilişki hamileliğin doğal bir parçasıdır. Bebeğiniz amniyotik kesenin sıvısı ve rahmin güçlü kasları tarafından korunduğundan penetrasyon ve cinsel ilişkinin hareketi bebeğe zarar vermez. Erken doğum riski veya plasenta problemleri olmadığı sürece cinsel ilişki bebeğinizi etkilemeyecektir.

Hamileliğin hiçbir döneminde cinselliğin yasak olmadığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmügülsüm Soytürk, cinselliğin yasaklanabileceği hamilelik dönemi problemlerini ve "Hamilelikte cinsellik olur mu? Hamilelik döneminde cinsellik faydalı mı? Hamilelik döneminde cinselliğin faydaları nelerdir?" sorularının cevaplarını yanıtladı.

HAMİLELİKTE CİNSELLİK OLUR MU? HAMİLELİKTE CİNSELLİK FAYDALI MI?

Hamilelik dönemi kadın vücudunda çeşitli fiziksel ve hormonal değişikliklerin başladığı bir dönemdir. Bu nedenle hamilelik döneminde cinsel birliktelikte değişen hormonlara bağlı cinsel istek değişimi olabilir. Ayrıca oluşan fiziksel değişime bağlı cinsel ilişki şekli de değişecektir.

Hamilelikte cinsel ilişki olur mu sorusu kadın doğum uzmanlarının en sık karşılaştığı sorulardan biridir. Hamileliğin hiçbir döneminde cinsellik ve cinsel ilişki yasak değildir.

Anne adayı karnında bulunan amnion sıvısı ve zarı, büyüyen bebeği travmalara ve enfeksiyonlara karşı korur.

Hamilelikte cinsel ilişki yaşamak veya orgazm olmak rahim duvarında geçici kasılmalara sebep olabilir. Bu kasılmalar doğum sürecinde yaşanan kasılmalardan farklıdır. Daha kısa süreli ve hafif şiddetlidir.

Hamilelik sırasında görülen bazı problemler hariç ilk haftalardan doğumun gerçekleşeceği son haftalara kadara cinsel birliktelik serbesttir.

Gebelikte görülen cinselliğin yasaklandığı durumlar en sık; düşük tehlikesi, erken doğum tehlikesi, plesenta previa dediğimiz bebeğin eşinin rahim ağzını kapattığı durumlar, sebebini açıklayamadığımız vajinal kanama, amnion zarının açılmış olması ve amnion sıvısının gelmesi olarak sayılabilir.

Özellikle gebeliğin son 4 haftasında yaşanan cinsel birliktelik sizi vajinal doğuma hazırlayacaktır.