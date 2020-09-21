Hamilelikte aşırı kafein tüketimi bebeğin obezite riskini artırıyor

Hamilelikte tüketilen aşırı kafeinin anne karnındaki bebeği etkilediği gibi çocuğun dünyaya geldikten sonraki yaşamında da olumsuz etkilere yol açabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Latif Celal Küpelioğlu, “Sürekli kafein tüketimine maruz kalan bir gebenin bebeği dünyaya geldikten sonra hayatının orta dönemlerine kadar obezite problemi yaşayabilir” dedi.

Gebelik dönemi ve sonrası beslenme hem anne adayı hem de dünyaya gelecek bebeği için hayati önem taşıyor. Anne adayının hamilelik döneminde tükettiği kafein oranına da dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Tüp Bebek Bölümü'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Latif Celal Küpelioğlu önemli uyarılarda bulundu.

“BEBEKTE GELİŞME GERİLİĞİ GÖRÜLÜYOR”

Günlük kafein tüketiminin 2 fincan ile sınırlı olması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Latif Celal Küpelioğlu, “Ortalama olarak günlük 200 miligramlık kafeinin bebeğe herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı biliniyor. Yapılan çalışmalar neticesinde bunun üzerine çıkıldığı takdirde doğacak bebekte birtakım sorunların olabileceğine dair bulgular mevcut. Çoğunlukla bebekte gelişme geriliği görülüyor. Bunu herkes yanlış anlıyor ve zeka geriliği gibi görüyor. Ancak burada bebeğin büyümesinde bir gerilikten bahsediliyor. Örneğin; 36'ncı haftada olması gereken kilonun altında kalması gibi. Bu en önemli etkilerinden birisidir. 200 miligramla kastettiğimiz günde ortalama iki fincan orta sertlikte kahve tüketimi” dedi.

“DOĞUMDAN SONRA OBEZİTE OLASILIĞININ ARTTIĞINA DAİR ÇALIŞMALAR VAR”

Gelişim geriliğinin en önemli risklerden biri olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Küpelioğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Kişi günde 4 fincan içtiğinde bebeğine mutlaka bir şey olacağı anlamına gelmez. Bu belli bir sürede kullanım anlamına gelir. Kişi devamlı yüksek dozlarda kullanıyorsa ancak o zaman bir problem yaşanabilir. Ama tüm gebelere tavsiyemiz gebelik te kahve tüketimini minimum düzeyde tutmaları. Kahveyi çok sevebilirler ama teori bazında da olsa birtakım riskler üzerinden düşünürsek riske atılan bebek oluyor. Bu nedenle aşırı kahve tüketiminden uzak durmalarını öneriyoruz. İki fincan orta sertlikteki kahveyi geçmemelerini öneriyoruz. Gelişme geriliği en önemli risklerden birisi. Bunun uç noktası ise bu gerilik belirgin hale gelirse durum anne karnında bebeğin kaybedilmesine kadar gidebilir. Doğumdan sonra ise bu bebeklerde obezite olasılığının arttığına dair çalışmalar var. Sürekli kafein tüketimine maruz kalan bir gebenin bebeği doğduğunda hayatının orta dönemlerine kadar bir obezite problemi yaşayabilir. Çocukluk çağı obezitesinde de suçlanan tablolardan biri de budur.”

“ALKOL VE SİGARA BEYİN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”