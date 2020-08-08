Korunmasız cinsel ilişkinin ardından pek çok çift hamilelik konusunda şüpheye düşer. Özellikle de kadınlar ister planlı olsun ister plansız hamile olup olmadığını ve ne zaman hamilelik testi yapabileceğini merak eder. Öncelikle ilişkinin hemen ardından veya sonraki birkaç gün içinde hamilelikle ilgili kesin sonuç alamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Hamilelik için vücudunuzun saptanabilir seviyelerde HCG geliştirmek için zamana ihtiyacı vardır. HCG yani gebeliğin en erken şekilde teşhis edilebilmesine imkan tanıyan bu hormon seviyesi gebeliğin varlığına yönelik bilgi verir. Peki, Hamilelik testi ne zaman yapılır? İlişkiden kaç gün sonra hamilelik testi yapılır? İşte hamilelik testi ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Planlı ya da plansız bir hamilelik ile ilgili çiftlerin merak ettiği konuların başında ‘Hamilelik testi ne zaman yapılır?’ sorusu geliyor. Korunmasız cinsel ilişkinin ardından pek çok çift hamilelik konusunda şüpheye düşer. Planlı olsun ya da olmasın hamile olup olmadığını merak eden kadınlar öncelikle ilişkinin hemen ardından veya sonraki birkaç gün içinde hamilelikle ilgili kesin sonuç alamayacağını bilmelidir. HCG hormonu hamileliğin en erken şekilde teşhis edilebilmesine imkan tanır. HCG hormonun saptanabilmesi için de ilişkinin ardından belli bir süre beklemek gerekebilir. Peki, Hamilelik testi ne zaman yapılır? İlişkiden kaç gün sonra hamilelik testi yapılır? İşte hamilelik testi ile ilgili bilmeniz gerekenler…

HAMİLELİK TESTİ (ERKEN GEBELİK TESTİ) NE ZAMAN YAPILIR?

Hamileliğin ilk ve en güvenilir belirtilerinden biri kaçırılmış bir adet (regl) dönemidir. Adet döngünüzü yakından takip etmezseniz, geç olup olmadığınızı belirlemek zor olabilir. Birçok kadının 28 günlük bir adet döngüsü vardır. Son döneminizden bu yana bir aydan uzun bir süre geçtiyse ilk olarak bir test yapmayı düşünün. Beklenen adet döneminden en erken 1 hafta önce veya şüphelenilen cinsel ilişkiden en erken 1 hafta sonra test yapılabilir. Kan testi en güvenilir sonucu verir. İdrar tahlillerinin yanlış sonuç verme ihtimali yüksektir.

İLİŞKİDEN KAÇ GÜN SONRA HAMİLELİK TESTİ YAPILIR?

Hamilelikten emin olmak için gebelik testi yapmak gerekiyor. Ya da hastaneye gidip beta HCG veya kan testi yaparak hamile olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Yerleşme sonrasında insan karyonik gonadotropin hormonu (HCG) hormonunun salınımı artar ve bu hormonun salınımıyla birlikte göğüste hassaslaşma, bel ağrısı, sık idrara çıkma, yorgunluk gibi diğer hamilelik belirtileri baş gösterir.

Bu doğrultuda cinsel birlikteliğin üzerinden ortalama 10-14 gün geçtikten sonra gebeliğin belli olduğundan söz edilebilir.