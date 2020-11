Hamilelik dönemi dişlerin çürümesini hızlandırabilir

Tatlıya ve abur cubura duyulan aşırı istek ve ihmal edilen ağız hijyeninin, hamilelik döneminde dişlerin çürümesini hızlandırdığını söyleyen Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Rukiye Parlak, hamilelik planlayan anne adaylarının, gebelik öncesinde diş kontrollerini yaptırması gerektiğini vurguladı.

“AŞERME DİŞ ÇÜRÜKLERİNE NEDEN OLABİLİYOR”

Anne adaylarının hamilelik döneminde en çok karşılaştığı durumlardan biri olan ve bir gıdayı çok fazla tüketme isteği anlamına gelen aşermenin, diş sağlığını olumsuz etkileyebildiğini anlatan

Parlak, eğer hamilelik planlanıyorsa, öncesinde diş kontrolünün önemli olduğunu ve ilk 3 aylık dönemde temizlik yapılması gerektiğini söyledi. Hamilelik döneminde bulantı olması durumunda diş ve ağız bakımına yeterli özen gösterilmediğini belirten Parlak, temizliğin aksatılmasının hormonların da değişmesine bağlı olarak dişeti iltihabına neden olacağı uyarısında bulundu.

DİŞ ÇÜRÜMESİ EN ÇOK HAMİLELİK DÖNEMİNDE GÖRÜLÜYOR

Her hamilelikte annenin bir dişini kaybedeceğinin yanlış bir inanış olduğunu anlatan Parlak, şöyle konuştu: “Hamilelik sırasında ağız sağlığında bazı değişikliklerin olacağı bir gerçektir. Bu dönemde dişlerin daha çabuk çürümelerinin nedenleri arasında şunlar gelmektedir; Bebek beslenen dönemde tatlıya, abur cubura aşırı istek belirir ve bunlar yendikten sonra diş fırçalama ihmal edilir. İlk aylarda görülen kusmalardan sonra anne ağız bakımına yeterince özen göstermeyebilir. Gebelik hormonlarının etkisi ile dişetleri daha çabuk kanayan anne, dişlerini fırçalamaktan kaçınır. İşte bu nedenlerden ötürü bu dönemde diş sağlığına daha fazla özen göstermek gerekir.”

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

Hamilelik döneminde diş ve ağız bakımına özen gösterilmemesi ve temizliğinin aksatılması durumunda anne adaylarının dişeti iltihabı ile karşı karşıya kalacağını belirten Rukiye Parlak diş sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu: “Her gün en az iki kez, mümkün olan durumlarda her yemekten sonra dişler fırçalanmalıdır. Her gün tüm dişlerde diş ipi ile arayüz temizlik işlemi yapılmalıdır. Sabah diş fırçalamak rahatsızlık veriyorsa ağız su veya gargaralarla çalkalanmalıdır. Dengeli beslenme ile doktor kontrolünde C ve B12 vitamin destekleri de ağız sağlığının sürdürülmesi açısından önemlidir. Diş hekimine daha sıklıkla gidilmesi de etkin plak kontrolünü sağlayarak gingivitis oluşmasını önler. Plak kontrolünün sağlanması aynı zamanda dişeti irritasyonunu ve hamilelik tümörlerinin oluşma riskini de azaltır.”

BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT

Gebelik döneminde anne karnındaki bebeğin diş sağlının düşünülmesi gerektiğini söyleyen Parlak “Hamilelik döneminde anne hem kendi sağlığı hem de bebeğinin diş gelişimi için dengeli beslenmeye dikkat etmelidir. Diş sağlığı için protein, A vitamini (et, süt, yumurta, sarı sebze ve meyveler), C vitamini (narenciye, domates, çilek), D vitamini (et, süt, yumurta, balık) ve kalsiyumdan (süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler) zengin gıdaların yeterince alınması gerekir. Bunun yanı sıra bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Kullanılan ilaçlar bebeğin diş sağlığıyla beraber genel vücut gelişimini de olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bebeğin diş sağlığı konusunda bilgili olmak, çocuğunuzun ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olmasında ilk basamaktır” dedi.