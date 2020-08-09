Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Hamile olabileceğinizin 15 erken işareti!

Hamile olup olmadığınızı gebelik testi veya ultrasonla muayeneden önce anlamanın yollarından biri de kendinizi gözlemlemekten geçiyor. Bazı hamilelik belirtileri ve bulgularını takip ederek hamile olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Peki, Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Erken hamilelik belirtileri nelerdir? İşte hamilelik ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Hamile olup olmadığınızdan şüphe duyuyor test için erken olduğunu düşünüyorsanız bazı hamilelik belirtileri ve bulguları size hamileliğinizle ilgili bilgi verebilir. Çoğu kadın genelde en erken hamilelik belirtisini adet dönemindeki gecikme olarak tanımlar. Ancak bazı belirtiler o kadar yoğun olarak görülür ki, bu kimi zaman kaçırılan bir adet döneminden daha fazla bilgi verebilir. Sabah bulantıları, koku hassasiyeti ve yorgunluk bunlardan sadece birkaçı... Peki, Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Erken hamilelik belirtileri nelerdir? İşte hamilelik ile ilgili bilmeniz gerekenler...

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kulağa biraz garip gelse de hamileliğinizin ilk haftası son adet döneminizin tarihi olarak görülür. Son adet döneminizde hamile olmasanız bile doktorlar tarafından gebeliğin 1. haftası olarak kabul edilir. Adet döneminizin son günü hamileliğin ilk günü olarak kayıtlara geçer. Bu nedenle, hamilelik belirtisi görmediğiniz ilk birkaç hafta 40 haftalık hamileliğinize de sayılır. Hamilelik belirtileri de genellikle ilk haftalarda görülmeye başlar. Hamileliğin 1. ve 4. haftasına kadar hafif kramp ve lekelenme, 4. haftasında ise adet gecikmesi, 4. ve 5. haftada ise yorgunluk, mide bulantısı, göğüs ağrı sı, sık idrara çıkma, şişkinlik gibi belirtiler ilk bulgular arasında sayılabilir.

ERKEN HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

1- Kramp ve lekelenme

1. haftadan 4. haftaya kadar her şey hala hücresel düzeyde gerçekleşiyor. Döllenmiş yumurta, bebeğin organlarına ve vücut kısımlarına gelişecek bir blastosist (sıvı dolu bir hücre grubu) oluşturur.

Gebe kaldıktan yaklaşık 10 ila 14 gün sonra implantasyon kanaması görmenize neden olabilir. Pembe, kırmızı veya kahverengi renkte kanamalar görülebilir. Bu dönemde görülen kanamalar genellikle adet dönemi ile karıştırılır. Lekelenme şeklinde kanama, hafif ağrı ve kanamaların 3 günden az sürmesi tipik bir hamilelik belirtisi sayılır. Buna implantasyon yani yerleşme kanaması adı verilir.

2- Adet gecikmesi

Yerleşme kanaması yani implantasyon tamamlandığında vücut insan koryonik gonadotropini olarak adlandırılan bir tür hormon yani hCG üretmeye başlayacaktır. Bu hormon vücudun hamileliği sürdürmesine yardımcı olur. Gebeliğin en erken şekilde teşhis edilebilmesine imkan tanıyan bu hormon, sağlık kuruluşlarında gebelik testi olarak uygulanan kan testlerinde ve evde yapılabilen idrarda gebelik testlerinde ölçülen hormondur. Halk arasında hamilelik hormonu olarak da adlandırılan bu hormon türü, genellikle gebelikle özdeşleştirilmiş olsa da bazı durumlarda çeşitli hastalıklara bağlı olarak da artış gösterebilir. Bu nedenle Beta HCG hormonunda yükseklik tespit edilen bireylerde gebeliğin varlığına yönelik daha ileri araştırma ve takipler de yapılır. Evde yapılan hamilelik testlerinde, adet gecikmesinden sekiz gün sonra hCG'yi tespit edilebilir. Hamilelik testi idrarınızdaki hCG seviyelerini tespit edebilecek ve hamile olup olmadığınızı gösterecektir. Hamile olup olmadığınızı görmek için evde hamilelik testi yapın. Olumlu ise, ilk doğum öncesi randevunuzu planlamak için doktorunuzla bir görüşme ayarlayın. Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bu ilaçların bebeğiniz için herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığını mutlaka sorun.

3- Vücut ısınız arttıysa...

Yüksek vücut ısısı hamilelik belirtisi olabilir. Vücudunuzun sıcaklığı egzersiz sırasında veya sıcak havalarda daha kolay artabilir. Bu süre zarfında, daha fazla su içtiğinizden ve dikkatli egzersiz yaptığınızdan emin olmanız gerekir. O yüzden hamilelik şüpheniz varsa mutlaka bir test alın, deneyin veya bir doktorda kanda hamilelik testi yapın.

4- Yorgunluk

Yorgunluk hamilelik sırasında çokça görülen bir belirtidir. Bu semptom hamileliğin erken döneminde yaygındır. Progesteron seviyeleriniz yükselir, bu da sizi uykulu hissettirebilir. Hamileliğin ilk haftaları bitkin hissetmenize neden olabilir. Yeterince uyuyun ve uykunuzu aldığınızdan emin olun.

5- Kalp çarpıntısı

Hamileliğin 8 ila 10 hafta civarında, kalbiniz daha hızlı ve daha sert pompalamaya başlayabilir. Çarpıntı ve aritmiler hamilelikte yaygındır. Bu normalde hormonlardan kaynaklanır. Fetusa bağlı artan kan akışı hamileliğin ilerleyen dönemlerinde olur.

6- Göğüslerde değişiklikler: Karıncalanma ve büyüme

Meme değişiklikleri 4. ve 6. haftalar arasında ortaya çıkabilir. Hormon değişiklikleri nedeniyle göğüleriniz hassaslaşır ve şişebilir. Vücudunuzun hamilelik hormonuna uyum sağlaması birkaç hafta sürebilir. Daha sonra bu belirtiler de sonra ortadan kalkacaktır.

7- Ruh halinde değişiklikler

Kişisel östrojen ve progesteron seviyeleri hamilelik sırasında yüksek olacaktır. Bu artış ruh halinizi etkileyebilir ve sizi normalden daha duygusal veya reaktif hale getirebilir. Duygudurum dalgalanmaları hamilelik sırasında yaygındır. Bu durum depresyon, sinirlilik ve kaygıya neden olabilir.

8- Sık idrara çıkma

Hamilelik sırasında vücudunuz pompaladığı kan miktarını artırır. Bu, böbreğin normalden daha fazla sıvı işlemesine neden olur, bu da mesanenizde daha fazla sıvıya neden olur. Kendinizi banyoda daha sık bulabilirsiniz.

9- Şişkinlik ve kabızlık

Adet döneminin semptomlarına benzer şekilde, erken hamilelik sırasında şişkinlik oluşabilir. Bu, sindirim sisteminizi de yavaşlatabilecek hormon değişikliklerinden kaynaklanabilir. Sonuç olarak sık sık kabız olabilir veya öyle hissedebilirsiniz.

10- Sabah bulantıları ve kusma

Mide bulantısı ve sabah bulantısı genellikle hamileliğin 4. ve 6. hafta arasında gelişir. Sabah bulantısı olarak adlandırılmasına rağmen, gündüz veya gece herhangi bir zamanda da ortaya çıkabilir. Bulantı ve sabah bulantısına neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir, ancak hormonlar rol oynayabilir. Hamileliğin ilk üç ayında, birçok kadın hafif ila şiddetli sabah bulantısı yaşar. İlk üç aylık dönemin sonuna doğru daha yoğun hale gelebilir, ancak ikinci üç aylık döneme girdiğinizde genellikle daha az şiddetli hale gelir.

11- Baş dönmesi ve kusma

Çoğu durumda, yüksek veya normal kan basıncı gebeliğin erken evrelerinde düşecektir. Kan damarlarınız genişlediğinden bu da baş dönmesi duygularına neden olabilir.

12- Koku duyarlılığı ve gıda isteksizliği

Koku duyarlılığı, çoğunlukla erken gebelik belirtisidir. İlk üç aylık dönemde koku duyarlılığı hakkında çok az bilimsel kanıt vardır. Ancak, koku hassasiyeti bulantı ve kusmayı tetikleyebileceğinden önemli olabilir. Ayrıca bazı gıdalarda için güçlü bir tatsızlık hissetmenize neden olabilir. Araştırmacılar, hamile kadınların ilk trimesterında kokuları daha yoğun olarak hissetikleri yönünde bir eğilim olduğunu gösteriyor.

13- Kilo alımı

Kilo artışı ilk üç aylık döneminizin sonuna doğru daha belirgin hale gelir. İlk aylarda yaklaşık 1 ila 4 kilo kalabilirsiniz.

14- Mide ekşimesi

Hormonlar midenizle yemek borusu arasındaki kapağın gevşemesine neden olabilir. Bu mide asidinin sızmasına ve mide ekşimesine neden olur.

15- Kızarıklık ve akne

Artan kan hacmi ve daha yüksek hormon seviyelerinin kombinasyonu, damarlarınızda daha fazla kan iter. Bu, vücudun yağ bezlerinin fazla çalışmasına neden olur. Vücudunuzun yağ bezlerinin bu artan aktivitesi cildinize kızarık, parlak bir görünüm kazandırır. Öte yandan, akne de gelişebilir. Birçok kişi bu belirtiyi “hamilelik ışıltısı” olduğunu söyler.