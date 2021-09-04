Hamileliğin son üç ayında uyku problemleri artıyor!

Hamilelikte anne adayları değişen hormon dengesi, stres, heyecan, artan karın hacmi gibi birçok farklı nedenle uyku sorunları yaşıyor. Bu sorunlar anne adayını rahatsız ettiği kadar, bebeğe de ciddi zararlar verebiliyor. Nörolog Prof. Dr. Hakan Kaynak, hamilelikte yaşanan uyku sorunlarını çözmenin mümkün olduğunu söylüyor.

Hamilelikte kadınların yüzde 80’i her üç ayında farklı şekilde olmak üzere değişik uyku sorunları yaşıyor. İlk üç ayda uyku sorunlarına yaşanan yoğun hormon değişikliğinin neden olduğunu söyleyen Nörolog Prof. Dr. Hakan Kaynak, “Anne adayı bir yandan progesteron hormonunun yükselmesine bağlı gündüz uyku hali; geceleri ise stres, endişe ve heyecana bağlı olarak uyuyamama sorunları yaşar. Bu durum gündüz uyku halinin daha da belirginleşmesine sebep olur” diyor. Hamileliğin ikinci üç ayının uyku açısından nispeten daha rahat bir dönem olduğunu belirten Prof. Dr. Kaynak, son üç ayında ise uyku sorunlarının çok fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Hakan Kaynak, bu dönemde bebeğin doğumunun yaklaşmasının getirdiği endişeler ve stresin uykuya dalmada zorluğu neden olduğunu, ancak en yoğun problemin artan karın hacminden kaynaklandığının altını çiziyor. Artan karın hacmiyle kadının rahat yatış pozisyonu bulmakta zorlandığını hatırlatan Prof. Dr. Kaynak, en doğru ve rahat yatış pozisyonunun yan yatmak olduğunu söylüyor.

ANNE ADAYINDA GÖRÜLEN UYKU APNESİ BEBEĞİ DE ETKİLİYOR

Hamileliğin son üç ayında kadınların yüzde 15-40’ı horluyor. Horlayan kadınların bir kısmında uykuda solunum durmaları ve solunum eforunda artış olduğu biliniyor. Ancak bu dönemde uyku apnesinin ne kadar sıklıkla görüldüğü tam olarak bilinmiyor. Uyku apneli kadınlarda uykuya dalma zorluğu, uyku süresinde artma ve gündüz uykululuk hali görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Hakan Kaynak, bu durumun sadece hamile kadına zarar vermekle kalmadığına, bebeğin doğum haftasına, kilosuna ve gelişimine de etki ettiğinin altını çiziyor.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKIYOR

Hamilelikte görülen en önemli uyku sorunlarından biri de huzursuz bacak sendromu… Genellikle akşam saatlerinde, otururken veya yatarken ortaya çıkan, bacaklarını hareket ettirmeden duramama hali olarak tanımlanan huzursuz bacak sendromunun görülme sıklığı hamileliğin son üç ayında yüzde 20 oranında artıyor. Bu durum zaten birçok nedenle uyuyamayan hamile kadının sıkıntısının daha da artmasına neden oluyor. Hamilelerin huzursuz bacak sendromu nedeniyle uykuya dalamadığı gibi, yatakta hareketsiz de duramadığını belirten Prof. Dr. Kaynak, “Anne adayı uykuya daldığında da bacaklarda periyodik hareketler devam eder ve uykunun dinlendirici olmasını engeller. Gece sık sık uyanmalar ortaya çıkar. Bu uyanmaların bir kısmı da bacak kramplarından kaynaklanır. Hamilelikte huzursuz bacak sendromu genellikle anemiye ve demir eksikliğinde bağlıdır. Bu eksikliğin giderilmesiyle çoğunlukla düzelir” diyor.