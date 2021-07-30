Hamilelere yaz aylarında egzersiz önerileri

Birçok anne adayı bebeğine zarar vereceği düşüncesi ile hamilelik döneminde spordan uzak duruyor hatta mümkün olduğunca az hareket ediyor. Bunun tersine gebelik döneminde doğru yapılan egzersizler oldukça önemli. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Güler konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Gebelikte egzersiz, anne adayı ve bebek açısından oldukça önemli bir noktadır. Spor tif faaliyete başlamadan önce doktor kontrolünden geçmek her yaştaki birey için önemlidir. Hamile olan bir anne adayı ise kendisini takip eden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına spor yapıp yapamamak konusunda muhakkak danışmalıdır.

Erken doğum, düşük tehdidi gibi bazı özel durumlarda ekstra riskler oluşmaması için egzersizden uzak durulması gerekebilmektedir. Egzersiz programına geçmeden önce gebeliğin ilk 3 ayının (12 hafta) bitmesi beklenmelidir. Egzersiz esnasında kısa molalar verilerek bünyenin dinlendirilmesi, egzersizin düzenli ve haftada ortalama 3 gün olacak şekilde planlanması önemlidir.

Yine egzersiz, gebelik te sadece kilo almayı engellemek için tercih edilmemelidir. Kilo alımının düzene sokulması, bel ve sırt ağrılarının azaltılması, psikolojik iyilik halinin yaşanması, normal doğumu kolaylaştırması, şişlik ve ödemin az olması, gebelikte oluşması muhtemel vücut şekil bozukluklarının önüne geçilmesi, doğum sonrasında kısa sürede eski vücut görünümüne tekrar dönebilmek açısından oldukça önemlidir.

Yaz ayları için en doğru egzersiz seçeneği tabii ki yüzmedir. Deniz en doğru yüzme ortamıdır. Yine temiz olduğundan emin olunan, umuma açık olmayan havuzlar da tercih edilebilir. Dalış, atlama, su kayağı, plaj voleybolu, sörf, yamaç paraşütü gibi deniz sporları gebelikte uygun değildir.

Tabii ki yaz aylarında güneşin artıları kadar olumsuz etkileri de olabilir. Bu uygunsuz etkileri en aza indirmek açısından güneş ışınlarının en yoğun olduğu zamanlarda (öğlen saatlerinde) güneşe çıkmamak, yüzme-güneşlenme açısından 07:00-11:00, 16:00-19:00 saat dilimleri arasını seçmek, çok faktörlü gebeliğe özgü güneş kremlerini kullanmak, bol bol sıvı tüketmek oldukça önemlidir.

Yüzme dışında yapılabilecek en ulaşılabilir, basit egzersiz yöntemi yürüyüştür. Çok tempolu olmayan yürüyüşler oldukça sağlıklı, anne adayını zinde tutan egzersizlerdendir. İdeal süre haftalık toplam 100 dakika dolayında olmalıdır. Yani haftada yirmişer dakikadan beş günlük ya da 30-35 dakikalık 3 günlük planlamalar yapılabilir. Yine yoga, pilates, ağırlık olmayan fitness programları iyi birer seçenek olarak sayılabilir.

Her türlü egzersiz esnasında, öncesinde ve sonrasında bol miktarda su tüketilmelidir. Çarpıntı, tansiyon düşüklüğü gibi göz kararması, baş dönmesi şikayetlerinde, kasık ağrısı, nefes darlığı gibi durumlarda egzersize ara verilmeli ve takip eden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına bilgi verilmelidir.