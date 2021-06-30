Hamilelerin idari izni kalktı mı? Normalleşme kararlarının ardından idari izin konusu hakkındaki araştırmalar da arttı. Kamu kurum ve kuruluşları 1 Temmuz'dan itibaren mesai saatleri değiştiriyor. 'Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde detaylar paylaşıldı. Peki, Hamilelere idari izin kalktı mı 2021, hamilelerin idari izni ne zaman bitiyor?

Hamilelere idari izin kalktı mı 2021, hamilelerin idari izni ne zaman bitiyor? 1 Temmuz 2021 yeni normalleşme kararları alındı, genelgeyle detaylar netleştirildi. Hamilelerin idari izinleri konusu da belli oldu.

HAMİLELERE İDARİ İZİN KALKTI MI 2021?

Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek.

Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan kararlar şu şekilde;

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

* Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

İŞ YERLERİNİN FAALİYETLERİ

Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.