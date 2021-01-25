Çalışanın hakları İş Kanunu çerçevesinde belirlenir ve korunur. İş Kanunu çerçevesinde haklarını merak edenler ise, arama motorları ya da Sosyal Güvenlik Uzmanları aracılığıyla merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Bu kapsamda çalışan anneler, hamileler ya da çocuk yapmayı düşünen kadınlar merak ettikleri sorulara yanıt aramaya çalışıyor. Merak ettiği sorulardan biri ise hamile olup vardiyalı çalışıp çalışamayacakları oldu. Peki, Hamileler kendi istekleri ile vardiyalı çalışabilir mi?

İşçinin kanunlar çerçevesinde belirlenen bazı yasal hakları olduğu gibi, yasalar çerçevesinde uyması gereken bazı durumlar da bulunabiliyor. Yaşam koşulları çerçevesinde çalışmak zorunda olan kalan kadınlar sıklıkla hangi durumlarda çalışıp çalışamayacaklarını merak ediliyor. Özellikle vardiyalı çalışırken hamile kalan kadınlar hamileyken vardiyalı çalışıp çalışamayacaklarını araştırıyor. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıtladı.

Hamileler vardiyalı çalışabilir mi?

1 aylık hamileyim ve iş yerime bildirdim vardiyalı sistemde çalışıyorum ama oturarak çalışıyoruz bunun yanı sıra eşimde vardiyalı çalışıyor başka bir şirkette iş yerime vardiyalı çalışmak istediğimi bunun benim için daha iyi olacağını ve kendi kararım olduğunu belirttim bütün bunları kabul ederek ne gerekiyorsa imzalayacağımı söyledim ama kabul etmiyorlar kendi isteğimle vardiyalı çalışabilir miyim?

Cevap: İşletmeniz 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği talebinizi kabul etmeyebilir. Sizin, vardiya saatleri içerisinde geçirebileceğiniz en ufak bir rahatsızlığınız iş kazası olarak kayıtlara alınabilir. Bu sebeple işletmeniz iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri kapsamında öncelikle sizin ve bebeğinizin sağlığını garanti altına almak zorundadır. Kanunen de hamile olduğu doktor raporuyla kesinleşen kadın sigortalıların gece vardiyalarında çalıştırılmaları yasaktır.

Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı

Kadın işçilerin diğer işçilerden farklı olarak gece çalıştırılma koşulları iş kanunlarında ve ilgili tüzük ve yönetmeliklerde detaylı şekilde düzenlenmiştir.

16.08.2013 tarih 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik aşağıdaki gibidir:

Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı ve Saklama Yükümlülüğü

MADDE 9 – Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.

– Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay daha uzatılır.

– Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir.