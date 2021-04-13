Hamileler idari izinli mi? Hangi kronik hastalığı olanlar izinli sayılacak?

Ramazan ayı öncesinde hükümet yeni koronavirüs tedbirlerini devreye almıştı. Ancak vaka sayılarındaki artış ve mutasyon nedeniyle alınacak yeni ek tedbirler bugün kabine toplantısında netleşti. Bilim Kurulu'nun önerilerini etraflica değerlendirildi ve yeni ek tedbirler devreye alındı. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararları tek tek açıkladı. Kamuda çalışanlar ve hamileler ile ilgili yeni kararlar alınıdı. Peki, Hamileler idari izinli mi? Kronik hastalığı olanlar izinli mi? Hangi kronik hastalığı olanlar izinli sayılacak? İşte detaylar...

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

(Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

(Kısmi kapanma) Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.