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Hamileler idari izinli mi? Hangi kronik hastalığı olanlar izinli sayılacak?

13 Nisan 2021 Salı - 19:18 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 19:19

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve mutasyon nedeniyle boyunca alınacak ek tedbirler belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında salgının seyri etraflıca değerlendirildi. Toplantıdan ramazan ayına ilişkin kritik kararlar çıktı. Kamuda çalışanlar ve hamileler ile ilgili yeni kararlar alındı. Peki, Hamileler idari izinli mi? Kronik hastalığı olanlar izinli mi? Hangi kronik hastalığı olanlar izinli sayılacak? İşte detaylar...


Ramazan ayı öncesinde hükümet yeni koronavirüs tedbirlerini devreye almıştı. Ancak vaka sayılarındaki artış ve mutasyon nedeniyle alınacak yeni ek tedbirler bugün kabine toplantısında netleşti. Bilim Kurulu'nun önerilerini etraflica değerlendirildi ve yeni ek tedbirler devreye alındı. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararları tek tek açıkladı. Kamuda çalışanlar ve hamileler ile ilgili yeni kararlar alınıdı. Peki, Hamileler idari izinli mi? Kronik hastalığı olanlar izinli mi? Hangi kronik hastalığı olanlar izinli sayılacak? İşte detaylar...
 
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
 
"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha  sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin  edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale  gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00  ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. 
 
65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma  araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. 
 
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek  mesai yeniden yaygınlaştırılacak. 
 
(Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş  altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
 
8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları  dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.
 
(Kısmi kapanma) Uygulama, yarın akşam saati  itibarıyla başlayacaktır.
 
Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece  belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir
 
Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay  bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara  verecek.
 
Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri  organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.
 
Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış  şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz  yumulmayacak.
 
Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile  kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar  ertelendi
 
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
 
 

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