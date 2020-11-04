Hamileler idari izinli mi? 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel izinli mi? Esnek çalışma uygulaması detayları!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısından İstanbul'da alıncak koronavirüs önlemleri ile ilgili önemli kararlar çıktı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, İstanbul'da esnek mesai uygulamasına geçildiğini açıkladı. Peki, Hamileler idari izinli mi? 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel izinli mi? Esnek çalışma uygulaması kimleri kapsıyor? İşte esnek çalışma ve idari izinlerle ilgili detaylar...

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans yöntemi ile toplandı. İstanbul 'da uzaktan çalışma düzenlemesinin kapsamı genişledi. Koronavirüs vaka artışları nedeniyle 65 yaş üstü ile hamileler ve 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel ile ilgili önemli kararlar da açıklandı. Peki, Hamileler idari izinli mi? 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel izinli mi? Esnek çalışma uygulaması kimleri kapsıyor? İşte esnek çalışma ve idari izinlerle ilgili detaylar...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Hıfzıssıhha Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanan sanayi sektöründe erken mesai ve kamuda esnek çalışma konusunda basın açıklaması yaptı.

İstanbul Valiliği’nde basın açıklaması gerçekleştiren Vali Yerlikaya, konuşmasına “Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İstanbul’da büyük bir mücadele veriyoruz. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda yeni önlemler aldık, almaya devam ediyoruz. Aldığımız tedbirlerin, etkin şekilde uygulanması amacıyla; Valiliğimiz koordinasyonunda, belediyelerimiz ve tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımızla işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz.” ifadeleriyle başladı.

SALGIN İSTANBUL'DA TIRMANIŞA GEÇTİ

Salgınla mücadelenin, toplumsal olduğu kadar bireysel olduğunu belirten Vali Yerlikaya, “Bu dayanışmanın en önemli tarafı, her bir vatandaşımızdır. Yani, sizsiniz. Son zamanlarda, İstanbul’da tırmanışa geçen salgının üstesinden gelebilmemiz, hepimizin kurallara tavizsiz uymasına bağlı. Çok güçlü bir sağlık sistemimiz, mükemmel, sağlık çalışanlarımız var. Bununla gurur duyuyoruz.

Tedavi boyutunda, büyük aşamalar kat edildi ve bu anlamda gerçekten çok iyiyiz. Gerek hastanede yatan, gerekse, evlerinde tedavileri devam eden ve izolasyonda olan kardeşlerimiz için, en etkin tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çaba ve gayretlerini anlatmaya sözler yetmez. Bu tarihi, eşsiz görevi yerine getirenleri, biz de milletimiz de, her zaman takdirle anacak! Onlar, bizim kahramanlarımız…” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA BİN 405 FİLYASYON EKİBİ SAHADA!

Vali Yerlikaya, “Takdire şayan bir çalışmayı da filyasyon ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Şuan İstanbul’da, 1.405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek, bir çalışma yapıyorlar. Onlar da bizim kahramanlarımız…” şeklinde konuştu.

MESAİ SAATLERİ KAÇTA BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın dün yaptığı açıklamaya değinen Vali Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanımız dün, yurt genelinde uygulanacak yeni bazı önlemler açıkladı. İçişleri Bakanlığımız konuyla ilgili genelge yayımladı. Artık Bazı işyerlerimizin çalışma saatleri 22.00’de sona erecek.” dedi.

HAMİLELER İDARİ İZİNLİ Mİ?

İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren “kademeli mesai uygulaması”na geçildiğini hatırlatan Vali Yerlikaya, “Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz.

Bu bağlamda;

1- 60 yaş ve üstü çalışanların (idareci pozisyonda olanlar hariç),

2- Hamilelerin,

3- Kronik rahatsızlığı bulunanların,

4- 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin

idari izinli sayılarak evden çalışacaktır.

Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.” açıklamasını yaptı.

9 KASIM PAZARTESİ BAŞLAYACAK!

Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. ‘Hepimiz için, sağlığımız için’ sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat 07.00’de, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.” dedi.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Sayı : E-89780865-153-18089

Konu : Koronavirüs Ek Tedbirleri

DAĞITIM YERLERİNE

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bilindiği üzere Covid­19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 81 ilimizi kapsayacak şekilde?

1. Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehber ile ilgili Genelgelerimizde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi,

2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanması? Evlere paket servis ve gel­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

- Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

- Nikah/Düğün salonları,

- Halı sahalar ve spor salonları,

- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,

- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması,

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi,

Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00’dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00­15:00, 06:30­15:30, 07:00­16:00, 07:30­16:30, 08:00­17:00, 08:30­17:30, 09:00­18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi,

4. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi, Gerektiği değerlendirilmektedir.

Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda? Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.