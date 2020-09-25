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Hamileler için kritik uyarı! Fazla alınan kilolar...

AA |  25 Eylül 2020 Cuma - 17:51 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 17:54

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırma komplikasyonlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmak için hamilelikte kiloya dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.


Prof. Dr. Tarcan, yaptığı yazılı açıklamada, hamile kişinin bedeninde  hormonal değişikliklere bağlı olarak üriner sistemde de bazı değişiklikler  yaşandığını aktardı.
 
Bunların başında böbreklerin idrar üretme kapasitesindeki yükselmenin  ve hormonal değişikliğe bağlı olarak üriner sistemi oluşturan düz kaslarda  gevşemeye yönelik bir değişimin meydana geldiğini belirten Tarcan, fetüsun  büyüdükçe pelvisteki basının, mesane ve üreterlerin fizyolojisini etkilediğini  anlattı.
 
Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Hamilelikte bunlara bağlı olarak bazı  ürolojik hastalıkları artmış olarak görüyoruz. Bunların başında da idrar yolu  enfeksiyonu geliyor. Ayrıca fetüs tarafından engellenen böbrek ya da böbrekler,  idrarı mesaneye iletemediği için hidronefroz adı verilen böbreklerde şişme ortaya  çıkabiliyor. Ek olarak idrar tutmada problemler yaşanabiliyor." ifadelerini  kullandı.
 
Çocukluk çağlarında idrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olan kadınların  hamilelik sırasında daha sık idrar yolu enfeksiyonu yaşadığını vurgulayan Tarcan,  hamilelik sırasında saptanan her türlü idrar yolu enfeksiyonunun semptomatik  olmasa dahi mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini bildirdi.
 
"Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu takibi çok önemli"
 
Prof. Dr. Tufan Tarcan, "İdrar yolu enfeksiyonu hamilede tedavi  edilmez ise daha ciddi problemlere sebep olabilir. Hamilelikte idrar yolu  enfeksiyonu takibi çok önemli. Bir hamile kadının özgeçmişinde idrar yolu  enfeksiyonu varsa, hamilelikte artan idrar yolu enfeksiyonuna özellikle dikkat  etmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
 
Hamilelikte idrar sıklığının arttığını ve çocuğun basısına bağlı  olarak pelvik taban üzerinde de gevşemeler görülebildiğini aktaran Tarcan, şu  bilgileri verdi:
 
"Pelvik organ prolapsusu ve stres tipi idrar kaçırma durumlarını  hamilelikte ve hamilelik sonrasında daha sık görüyoruz. Bunlardan korunmak için  hastalarımıza tavsiyelerimizin başında aşırı kilo almamaları geliyor. Çünkü ne  kadar kilo alırsa o kadar karın içi basıncı artıyor. Bu da pelvik taban üzerine  zararlı etki gösteriyor. Dolayısıyla idrar kaçırma ve pelvik organ prolapsusu  komplikasyonlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmak için hamilelikte kiloya  dikkat edilmeli. Hamilelik sırasında görülen idrar kaçırmaların bir kısmı geçici  oluyor ve hamilelik ortadan kaybolduktan sonra ortadan kalkabiliyor. Ama bir  kısmı da kalıcı olabiliyor."
 

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