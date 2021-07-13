Hamileler denize veya havuza girerken nelere dikkat etmeli?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, hamilelerin denize ve havuza girerken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Kadınlar hamileyken denize ya da havuza girme konusunda tedirgin olurlar. Oysaki suyun kaldırma kuvveti bebek için oldukça faydalıdır. Komplikasyonlu ve yüksek riskli gebelikler dışında yüzme, gebelikte yapılabilecek en ideal egzersizdir.

Yüzmek, genellikle hamileliğin ilk 3 ayında anne adaylarına hem psikolojik hem de fiziksel olarak katkı sağlar. Suyun desteği ve kaldırma gücünün etkisi anne karnındaki bebek için son derece faydalıdır. Deniz veya havuz vücudunuzda bir sorun yaratmıyorsa, rutin kontroller sonucunda bebeğin gelişiminde herhangi bir sorun bulunmuyorsa hamilelik süresince yüzmeye devam edilebilir.

Hamilelik boyunca düzenli olarak yüzmek; ilk aylardaki bulantı ve kusma şikayetlerini azaltır, kilo alımını dengeler, kasları güçlendirir, kan dolaşımını düzenler, sırt ve bel ağrılarını önler, stresi azaltır, yorgunluğu alır ve gebelikte tansiyon yükselmesi ile ilgili problemleri önler.

Nelere dikkat edilmelidir?

Hamileyken aşırı sıcakta uzun süre kalmak düşük riskini artırır. Aynı zamanda hem annenin hem de bebeğin aşırı su kaybetmesine ve vücut ısısının artmasına yol açarak bebeğin de sağlığını tehlikeye atabilir. Bu nedenle anne adayları özellikle öğle sıcaklarında denize girmemeye özen göstermelidir.

Kramp sıklığının artış gösterdiği hamilelik döneminde, anne adaylarının tek başına denize girmemesi gerekir.

Anne adayı denizden sonra ıslak mayo ile kalmamalı, kısa sürede mayosunu değiştirmelidir.

Hamilelik döneminde, değişiklik gösteren hormonların ve güneşe maruz kalmış olmanın da etkisiyle ciltte bazı renk değişiklikleri meydana gelebilir. Güneş kremi ve şapka kullanımı bu dönemde oldukça önemlidir.

En önemli şey suyun temiz olmasıdır. Eğer su temiz değilse cilt mantarı, idrar yolu enfeksiyonu, göz iltihapları veya vajinit gibi durumlara yol açabilir. Temizliğinden emin olunmayan yerlerde yüzülmemelidir.

Havuza girmeyi tercih eden anne adayları, enfeksiyon riski yüksek olduğundan havuz temizliğine dikkat etmelidir. Özellikle de kullanılan klor miktarı mantar enfeksiyonlarına yol açacağından havuz kimyasalları konusunda da titiz davranılmalıdır.

Suyun iyileştirici ve sakinleştirici etkisinden faydalanmak için hamilelikte çok yorulmadan, doğru önlemleri alarak hem eğlenebilir hem egzersiz yapılabilir.