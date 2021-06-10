Hamile olduğunu nasıl anlarsın? Test yapmadan hamile olduğunu anlamanın 5 belirtisi!

Hamile olup olmadığınızı mı merak ediyorsunuz? Hamile olup olmadığını anlamanın en kesin yolu elbette ki test yaptırmaktadır. Ancak hamilelik testi yapmadan bazı ipuçlarını takip ederek de hamile olup olmadığını anlayabilirsiniz. Peki, Test yapmadan hamile olduğunu nasıl anlarsın? İşte olası hamilelik belirtileri…

Hamile olduğunu nasıl anlarsın? Kadınlar ilişki sonrası fizyolojik ve hormonsal olarak yaşadıkları değişikliklerden sonra hamile olup olmadıklarını anlamaya çalışırlar. Hamilelik deneyimleri her kadın için farklı olsa da benzer semptomlar çok yaygın bir şekilde gözlemlenebilir. Regl görmemek en belirgin hamilelik belirtisi olsa da tek başına kesinlikle hamile olduğunuzu anlamaya yetmez. Sayacağımız hamilelik belirtileri de mutlaka hamile olduğunuz anlamına gelmez. Ancak size hamile olup olmadığınızı anlamaya yardımcı olacaktır. İşte Test yapmadan hamile olduğunu anlamanın ipuçları…

Test yapmadan hamile olduğunu nasıl anlarsın?

Lekelenme ve Kramp

Rahimde döllenen yumurta lekelenmeye, bazen de kramplara neden olabilir. Yerleşme kanaması olarak da geçen bu durum, döllenmeden 6-12 gün sonra meydana gelebilir. Bu kanamalara menstrüel kramplar da eşlik edebilir.

Kanamanın dışında vajinadan beyaz, akışkan bir akıntının gelmesi de hamilelik belirtileri aradında sayılabilir. Bu gebe kaldıktan hemen sonra vajina duvarlarının kalınlaşmasıyla ilintilidir. Hamilelik boyunca devam edebilen bu akıntı zararsızdır ve tedavi gerektirmez. Fakat akıntıyla birlikte kötü bir koku, yanma veya kaşıntı hissi varsa, mantar veya bakteriyel enfeksiyon riskine karşı doktora danışmak gerekebilir.

Göğüste Değişiklikler

Göğüs değişiklikleri de hamileliğin erken belirtilerinden biridir. Kadının hormon seviyeleri, gebe kaldıktan sonra hızla değiştiğinden göğüsler bir veya iki hafta sonra şişebilir, ağrıyabilir veya karıncalanabilir. Ağır ve şiş hissi artan göğüste dokunmaya karşı hassaslık hissedilebilir. Meme uçları etrafındaki alan daha koyulaşabilir.

Yorgunluk

Yorgun hissetmek hamile kaldıktan sonraki ilk haftalar ortaya çıkar. Kan şekeri ve kan basıncının düşmesi, kan üretiminde artış gibi nedenler yorgun hissetmenize sebebiyet verebilir. Yorgunluk gebelik ile ilgiliyse protein ve demir açısından zengin yiyecekler yemek, dengelemeye yardımcı olacaktır.

Sabah Bulantısı

Sabah bulantısı hamileliğin en yaygın ve anlaşılır belirtisidir. Sabah bulantısının kesin nedeni bilinmemekle birlikte hormonlarının etkisiyle ortaya çıktığı söylenir. Hamile kaldıklarında belirli yiyeceklerin çok istenmesi ya da çok sevilen yiyecekten iğrenilmesi gibi farklı isteklerde ortaya çıkabilmektedir.

Bulantı, tiksinme tüm hamilelik boyunca sürebileceği gibi bazı kadınlarda hiç görünmeyebilir de.

Adet Gecikmesi

Kadınların gebelik testi yaptırmasına neden olan belirtilerden biri de adet gecikmesidir. Adet gecikmesi gebelik dışında hormonal problemler, yorgunluk veya stres nedenli de ortaya çıkabilir.

Hamile olduğunuzu anlamanızı sağlayacak diğer belirtiler

Sık idrara çıkma

Kabızlık

Ruh hali değişikliği

Baş ağrısı ve sırt ağrısı

Baş dönmesi ve bayılma

Hamile bir kadın bu semptomların tümüne sahip olabileceği gibi sadece bir veya ikisine de sahip olabilir. Bu belirtiler sizi rahatsız edici boyuta ulaştırırsa hastane ortamında test yapılması gerekebilir.