Hamile kamu personeli ile ilgili açıklama! Hamile kamu personeli idari izinli mi? Hamile kamu personeli idari izinli sayılacak mı?

Corona virüs sonrası yeni normalleşme süreci ile birlikte kamu çalışanlarına getirilen idari izinlerin sona erdi. Kamu personeli 1 Haziran itibariyle işbaşı yaptı. Ancak hamile kamu personelinin idari izinleri ile ilgili son durum merak ediliyordu. Hamile kamu personeli ile ilgili açıklama geldi. Peki, hamile kamu personeli izinli mi? Hamile memurlar izinli mi? Hamile kamu personeli idari izinli sayılacak mı? Hamile idari izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Corona virüs sonrası yeni normalleşme süreci ile birlikte kamu çalışanlarına getirilen idari izinlerin sona ermesinin ardından kronik hastalar ve hamilelerin idari izinleri merak ediliyordu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yeni normalleşme süreci ile ilgili alınan kararları açıklanmış kronik hastaların idari izinleri ile ilgili "Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek" ifadelerini kullanmıştı. Kamu personelinin idari izinlerinin sona ermesinin ardından hamile memurların idari izinleri ile ilgili son dakika bilgisi de geldi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili bir yazı gönderildi.
HAMİLE KAMU PERSONELİ İDARİ İZİNLİ Mİ?
Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili bir yazı gönderildi. Yazıda, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.