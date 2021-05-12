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Hamile kadınlar için flaş aşı kararı! Askıya alındı

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 18:23 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 18:23

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının hamilelerde ve yeni doğum yapan kadınlarda kullanımını durdurdu.


Brezilya Haber Ajansına göre, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansının  (ANVISA) tavsiyesinin ardından Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca aşısının hamilelerde  ve yeni doğum yapan kadınlarda kullanımını askıya aldı. Karar, 7 Mayıs'ta  AstraZeneca aşısı uygulanan bir hamilenin hayatını kaybetmesi nedeniyle alındı.  Yetkililer, olayın incelendiğini ve kadının ölüm sebebinin aşıyla ilgili olup  olmadığının araştırıldığını belirtti.
 
Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, AstraZeneca aşısı dahil olmak üzere,  Kovid-19 aşılarının önemine dikkati çekerek "Bu aşıların güvenliği ve etkinliğine  olan itimadımı yineliyorum. Tüm aşılama programı, Brezilya'dan en tanınmış  uzmanların bulunduğu bir teknik heyetin desteğiyle teknik bir ekip tarafından  organize edilmektedir." açıklamasını yaptı.
 
Ulusal Aşılama Programı komitesinde yer alan Sao Paulo Üniversitesinde  görevli ve Kalp Enstitüsü İmmünoloji Laboratuvarı Direktörü Jorge Kalil, "Bu  kayıp için çok üzgünüz, ancak aşının tromboza (toplardamar sisteminde istenmeyen  pıhtı oluşması) neden olup olmadığı henüz belli değil. Bir sonuca varabilmek için  tüm tıbbi geçmişin ayrıntılarını inceliyoruz." dedi.
 
Kalil, hamile ve doğum sonrası dönemdeki kadınların aşılanması  kararının, bu dönemdeki kadınlarda Kovid-19 kaynaklı ölümlerin artış göstermesi  sebebiyle alındığını ve ülkedeki salgın durumu karşısında bu kararın faydalarının  risklerinden daha fazla olduğunu söyledi.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin  ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği ülke konumunda  bulunuyor.
 
Ülkede 425 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne  kadar 15,2 milyon kişide görüldü.

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