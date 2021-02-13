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Hamile kadın kaza yapan ambulansta erkek bebek dünyaya getirdi

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 1:39 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 1:39

Yozgat'ta hamile kadın, hastaneye sevki sırasında otomobille çarpışan ambulansta doğum yaptı, kazada 3 kişi yaralandı.


Suriye asıllı Emeni Kaddur Gadir'i doğum için Yerköy Devlet  Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk eden M.P. yönetimindeki 66 KP 190  plakalı ambulans, Yozgat Adliyesi kavşağında F.S'nin kullandığı 66 ABE 070  plakalı otomobille çarpıştı.
 
Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
 
Ambulansta görevli ebe Leyla Hızarcı, 112 Acil Servis ekiplerini  beklerken sancısı tutan kadına ambulansta doğum yaptırdı.
 
Dünyaya gelen erkek bebek ve annesi, kaza yerine sevk edilen ekiplerce  Yozgat Şehir Hastanesi'ne, otomobildeki yaralılar da Bozok Üniversitesi Araştırma  ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

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Yozgat hamile kadın ambulans
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