Hami Aksoy kimdir? Belgrad Büyükelçisi olan Hami Aksoy kaç yaşında?

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldığı, Çavuşoğlu'nun bazı büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ ettiği bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldı. Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliğine, Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliğine, Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine, Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine, Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğine, Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğine, Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliğine, Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğine atandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.

HAMİ AKSOY KİMDİR?

1 Nisan 1969 yılında doğan, Hami Aksoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuş, yüksek lisansını ise University of Kent at Canterbury'de tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1992-1998 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yapmış, 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı'nda Daire Başkanı olarak 2012 yılında görev yürütmüştür. 2012-2014 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda ve 2014-2015 yıllarında ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olmuştur. 1 Ekim 2015 tarihinde Milano Başkonsolosluğu görevine başlamış, 15 Ocak 2018 itibarıyla ise Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olarak görev yapan Hami Aksoy, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Bekar ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.