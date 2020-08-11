Hamdi Akın kimdir? Gizli belgeleri ele geçirilen Hamdi Akın nereli ve serveti ne kadar?

Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın başı saplantılı bir kişi tarafından belaya girdi. Akın'a ait sosyal medya hesabını ele geçiren Meral Ç., Akın adına paylaşımlarda bulununca adliyelik oldu. Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Hamdi Akın tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Meral Ç.'nin Instagram'da sahte hesaplar açarak kendisi hakkında bilgiler paylaştığı belirtildi. Dilekçede ailesine ait gizli bilgilerin de Meral Ç. tarafından paylaşıldığı ifade edilirken, kızının hamile olduğunun da yine şüpheli tarafından kamuoyuna duyurularak haber olmasına neden olduğu anlatıldı. Meral Ç. hakkında soruşturma başlatıldı. İş adamını takıntı haline getiren Meral Ç., geçtiğimiz yıllarda da Akın'ın şahsi telefonuna "Sizi kendi ellerimle boğacağım, sonu ölüm de olsa, hapis de olsa kanla bitecek" şeklinde mesajlar gönderdiği için Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Genç kadın, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAMDİ AKIN KİM, NERELİ?

17 Ağustos 1954 yılında İstanbul'da doğan Hamdi Akın, Hasan ve Hikmet Akın çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise eğitimini Ankara, Yenimahalle'de bulunan Mustafa Kemal Lisesi'nde aldı. Ardından Gazi Üniversitesi'nde öğrenimine devam eden Akın, Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Ülkü Akın ve Şafak Akın ile evlilik gerçekleştirmiş olan Türk iş insanı Hamdi Akın'ın iki kız ve bir erkek çocuğu vardır. Fenerbahçe'ye desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Akın, Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

HAMDİ AKIN'IN SERVETİ

İş insanı Hamdi Akın'ın net serveti, 2020 tarihinde 1,5 milyar USD olarak hesaplanmıştır.