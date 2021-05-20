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Hamas yöneticisi duyurdu! Gazze'de ateşkes yakın

AA |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 0:03 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 0:03

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söyledi.


Lübnan merkezli el-Meyadin televizyon kanalına konuşan Ebu Merzuk,  ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu  belirtti.
 
Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını  tahmin ediyorum." diye konuştu.
 
İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu  Merzuk, Tel Aviv'in "bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından  oldukça endişeli olduğu" yorumunu yaptı.
 
ABD'nin başlangıçta konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde  (BMGK) görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Ebu Merzuk, "Washington'un tutumu,  Filistin direnişinin Tel Aviv'i vurmasından sonra değişti." değerlendirmesinde  bulundu.
 

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