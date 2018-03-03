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Hamas'tan Filistin hükümetine "Gazze" çağrısı

AA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 23:37 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 23:37

Hamas, Filistin hükümetini, Gazze'ye yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.


Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Filistin  Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın Hamas'a yönelik sözlerine cevap verdi.
 
"Hükümet, Hamas ile Fetih arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de  imzalanan uzlaşı anlaşmasına uymalı ve Gazze'ye dönük sorumluluklarını yerine  getirmelidir." ifadesini kullanan Kasım, hükümetin, Gazze ve uzlaşıyla ilgili  sadece basına demeç vermekle yetinmeyip harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.
 
Kasım, hükümetin, Gazze'ye yönelik görevlerini yerine getirmekte  gecikmemesi ve bunun uzlaşı şartları dışında tutulması gerektiğini belirtti.
 
Filistin Başbakanı Hamdallah, Tulkerm kentinde yaptığı açıklamada,  Hamas'ın 2007 sonrası Gazze'de atadığı 20 bin memurun 2018 bütçesine dahil  edildiğini söylemiş ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da yarın 2018 yılı  bütçesini imzalayacağını, böylece Hamas'ın uzlaşı anlaşmasını uygulama konusunda  öne süreceği bahanelerin önünün kesileceğini ifade etmişti.
 
Hamas'ın 2007'de Gazze'de göreve başlamasının ardından Batı Şeria'daki  Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine  Hamas yaklaşık 40 bin memur atamıştı.Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.
 

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