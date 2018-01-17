Hamas'tan ABD'ye tepki

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin UNRWA'ya yapılacak mali yardımları kısıtlaması, Filistin davasını tasfiye planı kapsamında gelen kabul edilemeyecek bir Amerikan politikasıdır. Bu planın başında da Filistinli mülteciler meselesi geliyor." ifadeleri kullanıldı.
UNRWA'ya ABD'nin baskılarına uymama çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarından Filistin halkına destek olmaları ve adil davalarının yanında yer almaları istendi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.
Filistin İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.