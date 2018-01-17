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Hamas'tan ABD'ye tepki

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 17:27 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 17:27

Hamas, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verilecek yardımda kısıtlamaya gitme kararıyla "Filistin davasını tasfiye etmeyi" hedeflediğini belirtti.


Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin UNRWA'ya  yapılacak mali yardımları kısıtlaması, Filistin davasını tasfiye planı kapsamında  gelen kabul edilemeyecek bir Amerikan politikasıdır. Bu planın başında da  Filistinli mülteciler meselesi geliyor." ifadeleri kullanıldı.
 
UNRWA'ya ABD'nin baskılarına uymama çağrısı yapılan açıklamada,  uluslararası insan hakları kuruluşlarından Filistin halkına destek olmaları ve  adil davalarının yanında yer almaları istendi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün UNRWA'ya verilecek  125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirmek  üzere" askıya alındığını açıklamıştı.
 
Filistin İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9  milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de  yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.
 
  
 

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