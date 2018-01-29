Hamas'tan ABD'ye tepki!

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın açıklamalarının "düşmanca" olduğunu belirtti. Hamas sözcüsü "Bu açıklamalar, suçlamaları örtbas etmek için yapılıyor" dedi.

