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Hamas'tan ABD'ye tepki!

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 10:45 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 10:45

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın açıklamalarının "düşmanca" olduğunu belirtti. Hamas sözcüsü "Bu açıklamalar, suçlamaları örtbas etmek için yapılıyor" dedi.


Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Greenblatt'ın,  "Hamas'ın, parasını Gazze halkına yardım etmek yerine füze ve tünellere heba  ettiği" yönündeki iddialarına işaret ederek, "Bu açıklamalar, düşmanca ve işgal  güçlerinin, Filistinliler aleyhinde işlediği hak ihlalleri ve suçlamaları örtbas  etmek için yapılıyor" ifadesini kullandı.
 
Berhum, bu açıklamaların ayrıca "ABD yönetiminin, İsrail'in, Gazze'ye  yönelik işlediği terör ve şiddet eylemlerinin arkasında durduğunu" örtbas etmek  için yapıldığını aktardı.
 
Greenblatt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, "Hamas,  parasını, Gazze halkına yardım etmek yerine İsrail'e saldırmak için füze ve  tünellere heba ediyor. Hamas, nefret söylemini yayıyor ve şiddetin kısır  döngüsünü besliyor. Gazze daha iyisini hak ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
 
Öte yandan İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth Gazetesi de  Greenblatt'ın, Gılaf Gazze bölgesindeki Yahudi toplulukları ziyaret ettiğini  belirtti ancak söz konusu ziyaretin zamanına ilişkin bilgi vermedi.
 
Haberde, Greenblatt'ın İsrail hükümetinin Batı Şeria İşleri  Koordinatörü Yoav (Poli) Mordechai ve ordu yetkilileriyle görüştüğü aktarıldı.   
 
  
 
 
 
 

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