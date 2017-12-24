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Hamas liderinden Trump'a sert sözler: Aptallığı olmasaydı...

24 Aralık 2017 Pazar - 15:23 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 15:23

Hamas lideri İsmail Heniyye, Kudüs kararının ardından ABD Başkanı Trump'a karşı çok ağır ifadeler kullandı. Heniyye, 'Eski Siyonist Başbakan Ariel Şaron'un Mescidi Aksa'ya aptalca baskını olmasaydı Aksa intifadası patlak vermeyecekti. Aynı şekilde bugün de Amerika Başkanı Trump'ın aptallığı olmasaydı ümmet de uyanmazdı' dedi.


Hamas lideri Heniyye yaptığı açıklamada, ümmetin bugün çok acı ve sıkıntı çektiğini, iç çatışmaların kendisini yiyip bitirdiğini, fakat bugün aynı ümmetin ayağa kalktığını müşahede ettiklerini belirterek, bu ayağa kalkmanın Filistin düzeyinde değil dünya düzeyinde gerçekleştirdiği bir ayağa kalkma olduğunu ifade etti.
BM Genel Kurulu'nun Amerika aleyhinde aldığı karara da değinen Heniyye, BM'nin tehdit altında aldığı bu tavrıyla Amerika'ya ilk kez bir tokat vurduğunu hatırlatarak, şantaj ve tehditlere rağmen kararın Amerika'nın şımarıklığına bir meydan okuma olduğunu kaydetti.

Heniyye değerlendirmesinde, Trump'ın kararına karşı oy kullanan ülkelerden 26'sının Avrupa ülkelerinden yahut Avrupalı veya Avrupa dışından olan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden 4'ü olduğunu, bunların da Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa olduğunu hatırlatarak, bunların da Amerika başkanına karşı olduklarını söyledi.

 

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Kudüs Hamas İsmail Heniyye
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