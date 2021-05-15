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Hamas açıkladı: İsrail ile 2 saatlik ateşkes başladı

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 22:26 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 22:26

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, bu akşam (Cumartesi) yerel saat ile 22:00'de İsrail ile iki saatlik ateşkesin başladığını duyurdu.


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Filistin Hamas ateşkes
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