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Hamaney: ABD DEAŞ'ı Afganistan'a taşıyor

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 12:27 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 12:36

İran Lideri Ali Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a taşıdığını öne sürdü.


İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da konuşan  Hamaney, Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.
 
 
Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen DEAŞ'ın ABD tarafından  Afganistan'a yönlendirildiğine işaret eden Hamaney, "ABD, DEAŞ'ı Afganistan'a  taşıyarak bölgede kendi varlığına gerekçe oluşturmaya ve İsrail'in güvenliğini  sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
 
ABD'nin desteklediği terör örgütlerinin Şia ve Sünni ayrımı  yapmaksızın insanları hedef aldığını dile getiren Hamaney, Washington yönetiminin  bölge ülkelerini birbirine düşürerek İsrail'i unutturmaya çalıştığını kaydetti.
 
Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu  sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

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