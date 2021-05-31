Hamam, sauna ve masaj salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? Kabine Toplantısı yeni normalleşme kararları açıklandı!

Hamam sauna masaj salonları ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı bugün gerçekleşti. Birçok vatandaş hamam, sauna ve masaj salonlarının açılıp açılmayacağını merak ediyor. İşte hamam, sauna ve masaj salonları hakkındaki son açıklamalar…

Kabine Toplantısı sonrası hamam, sauna ve masaj salonları ile ilgili alınan kararlar merak ediliyor. 1 Haziran 2021 Salı gününe kadar Türkiye'de kademeli normalleşme kararları uygulanacak. 1 Haziran sonrası yeni normalleşme sürecine geçilecek, bu kasamda Cumhurbaşkanı yeni kararlar açıkladı. Peki hamam, sauna ve masaj salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?

Hamam, sauna ve masaj salonları açıldı mı?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilen hamam, sauna ve masaj salonlarının 1 Haziran itibariyle açılıp açıklanmadığı arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecek. Spor salonları açıldı. Halı sahalar açıldı. Kafeler ve restoranlar akşam 21'e kadar içeri müşteri alabilecek. 24'e kadar da paket servis Haftaiçi sokağa çıkma yasağı akşam saat 22'ye alındı.

Düğün-nikahlar artık serbest. Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor. Kahvehane, halı saha ve spor salonları Pazar hariç açık olacak. Ancak hamam, sauna ve masaj salonları kapalı kalmaya devam edecek.