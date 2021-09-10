Haluk Levent ve Melek Mosso'nun Kuruçeşme buluşması

Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Mosso, "Çok heyecanlıyım. Kuruçeşme’de ilk konserim. Burası benim için çok özel bir yer. Ambiyansı çok güzel bir kere. O yüzden minik minik bir heyecan var. Çok güzel bir gece geçireceğiz" diyerek, konser heyecanını paylaştı.

KARANTİNADAN KONSERE

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent , "10 gündür karantinadayım. Umarım herkes benim gibi kolay atlatır. 10 günlük karantinam bugün bitti. Öğleden sonra negatif sonucumu aldım ve şimdi buradayım. Çok dinlendim. O yüzden enerjim çok yüksek. Konserde nasıl koşacağım, nasıl coşacağım belli değil" dedi. Açıklaması sonrası sahneye çıkan Levent hem coştu hem coşturdu.