Haluk Levent ve Melek Mosso'nun Kuruçeşme buluşması

Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Mosso, "Çok heyecanlıyım. Kuruçeşme’de ilk konserim. Burası benim için çok özel bir yer. Ambiyansı çok güzel bir kere. O yüzden minik minik bir heyecan var. Çok güzel bir gece geçireceğiz" diyerek, konser heyecanını paylaştı.
KARANTİNADAN KONSERE
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent, "10 gündür karantinadayım. Umarım herkes benim gibi kolay atlatır. 10 günlük karantinam bugün bitti. Öğleden sonra negatif sonucumu aldım ve şimdi buradayım. Çok dinlendim. O yüzden enerjim çok yüksek. Konserde nasıl koşacağım, nasıl coşacağım belli değil" dedi. Açıklaması sonrası sahneye çıkan Levent hem coştu hem coşturdu.
Levent, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde; 'Dert Olur', 'Elfida', 'Zor Aşk', 'Akdeniz Akşamları’ gibi en sevilen şarkılardan oluşan özel bir repertuvarı yorumladı.
'ZÜLÜF' BULUŞMASI
Konserin sonunda Melek Mosso’yu sahneye davet eden Haluk Levent ‘Zülüf’ şarkısını Mosso ile birlikte seslendirdi. İkili, yaptıkları düet ile geceyi muhteşem bir performans ile noktaladı.