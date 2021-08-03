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Haluk Levent ve Gamze Özçelik Manavgat için bir araya geldi!

03 Ağustos 2021 Salı - 17:53 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 17:53

Manavgat orman yangını sonrası bölgeye yardım götüren Haluk Levent ve Gamze Özçelik buluştu. Bölgeden gelen yardımların dağıtımı için ikili sosyal medyadan paylaşım yaptı.


AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, yangınların devam ettiği bölgedeki yardım çalışmalarına destek veriyor. Son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Levent, gönderilen yardımlarla ilgili de sık sık güncelleme yapıyor.
 
Levent son olarak Manavgat'a gitti ve burada Umuda Koşanlar Derneği kurucularından oyuncu Gamze Özçelik ile görüştü. Gamze Özçelik Haluk Levent ile görüştüğü anları paylaşınca beğeni topladı.
 
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