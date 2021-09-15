Haluk Levent: 'Pişmanım' dedi ve açıkladı

Sosyal medyada bir kullanıcı Haluk Levent'in 99 depreminde yurttaşlara çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.
Haluk Levent: Pişmanım
Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi.
Levent, o zamanlar tecrübesiz olduklarını belirterek neden pişam olduğunu "Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" sözleri ile açıkladı.
Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı.Görüntüleri gördükçe içim gidiyor.— Haluk Levent (@haluklevent) September 14, 2021
Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık.
Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu.
Keşke konteyner alsaydık.
Tecrübesiydik. https://t.co/AJz8s3uqjg