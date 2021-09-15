Haluk Levent: 'Pişmanım' dedi ve açıkladı

Haluk Levent: Pişmanım

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi.

Levent, o zamanlar tecrübesiz olduklarını belirterek neden pişam olduğunu "Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" sözleri ile açıkladı.