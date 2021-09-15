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Haluk Levent: 'Pişmanım' dedi ve açıkladı

15 Eylül 2021 Çarşamba - 13:37 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 13:37

AHBAP Derneği ile birlikte sayısız yarımda bulunan ünlü sanatçı Haluk Levent bir hayranının 99 depreminde yaptığı çadır yardımını hatırlatması üzerine "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi.


Sosyal medyada bir kullanıcı Haluk Levent'in 99 depreminde yurttaşlara çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.
 
Haluk Levent: Pişmanım 
 
Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi.
 
Levent, o zamanlar tecrübesiz olduklarını belirterek neden pişam olduğunu "Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" sözleri ile açıkladı.
 
 

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