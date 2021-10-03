Haluk Levent paylaştı! Acun Ilıcalı'nın yaptığı bağışlar yerini buldu...

Ünlü sanatçı Haluk Levent, yangın ve sel felaketlerinden sonra AHBAP Derneği'ne yapılan bağışları kabul etmiş ve ihtiyacı olan birçok afetzedeye bu yardımları ulaştırmıştı. Levent, son olarak yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye gittiğini açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye gittiğini paylaşan Levent, "Sevgili Acun Ilıcalı’nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris’e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık’ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor" dedi.