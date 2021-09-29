Haluk Levent duyurdu! TV programı yapacak...

AHBAP Derneği'nin Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, SMA'lı çocuklar için televizyon programı yapacağını sosyal medyadan duyurdu.

Son dönemde müzisyen kimliğinin önüne geçen sivil toplum çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı Haluk Levent , bu kez SMA (spinal müsküler atrofi) hastası çocuklar için düğmeye bastı.

Yardım için bir televizyon programı yapmaya hazırlandığını duyuran Levent, her hafta bir SMA'lı çocuğun tedavi kampanyasını bitirmeyi amaçladığını belirtti.

Konuyla ilgili müjdeli haber Twitter hesabından duyuran ünlü şarkıcı, "SMA’lı çocukların annelerine bir gelişmeyi haber edeyim. Bir TV programı yapmaya karar verdim ve bir kanalla anlaştım. Program müzik ve yardımlarla ilgili olacak ve her hafta bir SMA’lı çocuğumuzun da kampanyasını bitirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Haluk Levent, sözlerini, "Bence başaracağız..." şeklinde noktaladı.