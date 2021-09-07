Haluk Levent duyurdu! 'Bugün 8. gün ve...'

Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım.Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti.



Öksürük,ağrı,ateş filan.

Hiç,hiç birini yaşamadım.



Bugün 8.gün

Ve az önce haber geldi.

Testim negatif??



Herkesin rahat atlatması dileğiyle??