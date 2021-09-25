Haluk Levent burs başvurusu 2021! Ahbap Derneği burs başvurusu ne zaman başlıyor, Ahbap Derneği bursu ne kadar?

Haluk Levent, yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan öğrencilere yardım edeceklerini duyurdu. Levent, "İlk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz" dedi. Peki, Ahbap Derneği burs başvurusu ne zaman başlıyor? Haluk Levent burs başvurusu 2021 detayları…

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Üniversite öğrencilerine seslenen Levent, "Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz.” Dedi.

Haluk Levent burs başvurusu ne zaman?

Ahbap Derneği burs başvuruları yarın başlıyor.

Haluk Levent’in burs açıklaması:

Üniversiteli kardeşlerim!Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz.

Başvurular yarın.