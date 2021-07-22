Haluk Bilginer, Zeki Müren rolünde!

İki yıldır filmin senaryosu üzerinde çalışan Levent Kazak, hazırlıkların bittiğini sosyal medya hesabı üzerinden şöyle duyurdu:

“Zeki Müren senaryosu geç oldu, güç oldu ama nihayet bitti. Zeki Müren’i anlatmak zormuş, neresinden tutsan elinde kalıyor. Yazılan ilk iki senaryo çöpe gitti. Üçüncüde farklı bir anlatma yöntemi buldum, sanırım maya tuttu. Ezel Akay ile çalışmaya başladık ve Haluk Bilginer’le.”