Halluks valgus nedir, nasıl tedavi edilir?

Halluks valgus, yani ayağın baş parmağının içe doğru dönmesidir. Birinci tarak kemiği ile parmak arasında normalde 7-8 derece olması gereken açının baş parmağın içeri doğru dönmesi sonucunda tarak kemiğinin dış tarafında önce bir yumuşak doku ardından bir kemik çıkıntısı olmasıyla karakterizedir. Baş parmağın içeri doğru dönme miktarına bağlı olarak hafif, orta ve ağır diye derecelendirmeleri vardır.

Ayak sağlığı vücut için çok önemli

Ayak vücudun ağırlığını ve hareketini sağlayan çok önemli bir organdır. Ayak parmakları ve ayaktaki yağ yastıkçıları sayesinde vücut ağırlığının ayaklar tarafından eşit bir şekilde dağıtılabilir. Başparmağın dışarı doğru açılanmasıyla ortaya çıkan ağrılı durumun ortadan kaldırılabilmesi için uygulanan ameliyatlar sadece estetik açıdan değil, ayak sağlığı açısından da “tıbbi bir zorunluluk oluşturabiliyor.

Nasıl tedavi edilir?

Halluks valgus doğuştan gelebilir ya da yaşlanmaya bağlı olarak kendiliğinden de ortaya çıkabilir. Halluks valgusun görüldüğü kişiler, yürümede ve koşmada zorlanabiliyor. Birinci parmak eklemi hareketlerinde kısıtlılık olabiliyor. Ayakkabı giyildiği an ayaklara huzursuzluk veriyor. Erken dönemde parmak arasına konulan silikon destek gibi ameliyatsız tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Cerrahi teknikler uygulanabilir

Ancak 30 derecenin dışına çıktıktan sonra özellikle ayakkabı giyerken bu büyüyen kemik çıkıntısının ayakkabıya sürtmesiyle ağrılı tablolar olabilir. Eğer hastanın ağrıları bitmek bilmezse, yaşam kalitesi olumsuz etkilenirse ve deformite ilerlerse cerrahi tedaviye geçiliyor. Bir hastanın halluks valgus nedeniyle ameliyat olmasını gerektiren belli başlı faktörler bulunuyor. Bunlar; hastanın ayağında oluşan deformenin açısı ve deformeye eşlik eden şekil bozuklukları olarak belirtiliyor.