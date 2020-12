Halkın Mutfağı sunucuları kim? Cüneyt Asan ve Adnan Şahin kimdir?

CÜNEYT ASAN KİMDİR?

Cüneyt Asan 1959 yılında Erzincan ‘da doğdu. 2 yaşındayken İstanbul ’a geldi. İlkokul 3. sınıftayken Bostancı – Kasaplar çarşısında, kasapta çırak olarak çalışmaya başladı. Çıraklıktan ustabaşçılığa geçiş sürecini yaşadığı kasaptan, 1980 yılında askerlik görevini yerine getirebilmek için ayrıldı. 1984‘te evlendi ve şu an da 3 erkek çocuğu vardır. Askerlik dönüşü, çalışmış olduğu kasabı satın alarak birlikte bir ortaklığa adım atıp, toptan ve perakende et işi yapmaya başladı. Ortaklığın 5. yılında kendi et üretimlerini yapabilmek amacı ile Tekirdağ -Malkara ‘da et üretim çiftliğini kurdular.