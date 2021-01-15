Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank açıkladı! Kredi faizleri...

2021 kredi faiz oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde güncellemeye gitti ve yeni faiz oranlarını belirledi. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faiz oranları yükseldi. İşte bankaların 2021 kredi faiz oranları...
HALKBANK FAİZ ORANLARI 2021
İhtiyaç kredisi: 1.80
Taşıt kredisi: 1.80
Konut kredisi: 1.52
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: 1.48
İhtiyaç kredisi 1.62
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.65